Продажи кроссовера JAC JS4 в России стартуют в июле

Представительство компании JAC Motors объявила предварительную дату продаж в России кроссовера JS4. Продавать новинку планируют начать в середине июля 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившим в редакцию «Южного автомобиля».

В базовой комплектации Comfort кроссовер получит бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 литра, который выдает 118 лошадиных сил мощности и 150 Нм крутящего момента. В паре с ним будет доступная шестиступенчатая механическая коробка передач.

В комплектациях Luxury и Flagship кроссовер предложат с 1,5-литровым мотором мощностью 136 лошадиных сил. Двигатель сочетается с вариатором, при этом привод во всех комплектациях будет только передний. Платформа нового кроссовера разработана совместно с компанией Volkswagen.Тормоза всех колес – дисковые (передние вентилируемые). Во всех версиях JAC JS4 оснащен системами ABS/EBD/ESC, ассистентом трогания на подъеме HAC, системой помощи при торможении BOS. Цены на автомобиль обещают объявит к началу продаж.