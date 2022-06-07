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1 час назад

Новости автомира: российские продажи кроссовера JAC JS4 стартуют в июле 2022 года

Южный автомобиль

Представительство компании JAC Motors объявила предварительную дату продаж в России кроссовера JS4. Продавать новинку планируют начать в середине июля 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившим в редакцию «Южного автомобиля».

Продажи кроссовера JAC JS4 в России стартуют в июле
Фото: JAC JAC
JAC

В базовой комплектации Comfort кроссовер получит бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 литра, который выдает 118 лошадиных сил мощности и 150 Нм крутящего момента. В паре с ним будет доступная шестиступенчатая механическая коробка передач.

JAC

В комплектациях Luxury и Flagship кроссовер предложат с 1,5-литровым мотором мощностью 136 лошадиных сил. Двигатель сочетается с вариатором, при этом привод во всех комплектациях будет только передний. Платформа нового кроссовера разработана совместно с компанией Volkswagen.Тормоза всех колес – дисковые (передние вентилируемые). Во всех версиях JAC JS4 оснащен системами ABS/EBD/ESC, ассистентом трогания на подъеме HAC, системой помощи при торможении BOS. Цены на автомобиль обещают объявит к началу продаж.

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