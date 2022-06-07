В ГИБДД рассказали о халатности родителей на дорогах

«С начала года мы пресекли почти 29,5 тыс. нарушений правил перевозки детей. Безопасность ребенка в автомобиле целиком и полностью зависит от вас - взрослых, помните об этом. Только задумайтесь, что 29 тыс. 440 раз взрослые пренебрегли детской безопасностью - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено нашими сотрудниками», - говорится в сообщении.