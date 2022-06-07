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50 минут назад

Новости автомира: Почти 30 тыс. нарушений правил перевозки детей выявили сотрудники ГИБДД в Москве с начала года

Агентство «Москва»иещё 1

Почти 30 тыс. нарушений правил перевозки детей выявили сотрудники ГИБДД в Москве с начала 2022 года, сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

В ГИБДД рассказали о халатности родителей на дорогах
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«С начала года мы пресекли почти 29,5 тыс. нарушений правил перевозки детей. Безопасность ребенка в автомобиле целиком и полностью зависит от вас - взрослых, помните об этом. Только задумайтесь, что 29 тыс. 440 раз взрослые пренебрегли детской безопасностью - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено нашими сотрудниками», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ведомство призывает водителей-родителей серьезно отнестись к безопасности своих детей и использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров.

Автоновости,ГИБДД,
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