Для бывших российских заправок Shell придумали другое название

«Лукойл», выкупивший сеть АЗС британско-голландской компании Shell в России, объявил, что заправки и масла будут представлены под новым для страны топливным брендом — Teboil. Он был основан в Финляндии в 1934 году, а с 2005 года принадлежит «Лукойлу». Для заправочных станций Teboil в России разработают брендированные виды топлива и собственную программу лояльности, которую интегрируют с действующей программой «Лукойла». Руководить сетью Teboil в России будет бывший директор сети Shell Виталий Маслов.

Фото: © Лукойл © Лукойл

«Лукойлу» были переданы все 400 АЗС Shell — 233 собственных и 178 дилерских. Большая часть заправок расположена в Центральном и Северо-Западном округах страны. Кроме того, в рамках сделки с Shell российская компания получила и завод по производству смазочных материалов в Торжке, Тверская область. Там наладят выпуск продукции под брендом Teboil.

Предприятие в Торжке было построено в 2012 году и до недавнего времени оставалось одним из крупнейших предприятий в собственности Shell. Его мощность — порядка 200 миллионов литров в год.