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20 минут назад

Новости автомира: для бывших российских заправок Shell придумали другое название

Motor.ru

«Лукойл», выкупивший сеть АЗС британско-голландской компании Shell в России, объявил, что заправки и масла будут представлены под новым для страны топливным брендом — Teboil. Он был основан в Финляндии в 1934 году, а с 2005 года принадлежит «Лукойлу». Для заправочных станций Teboil в России разработают брендированные виды топлива и собственную программу лояльности, которую интегрируют с действующей программой «Лукойла». Руководить сетью Teboil в России будет бывший директор сети Shell Виталий Маслов.

Для бывших российских заправок Shell придумали другое название
Фото: © Лукойл© Лукойл

«Лукойлу» были переданы все 400 АЗС Shell — 233 собственных и 178 дилерских. Большая часть заправок расположена в Центральном и Северо-Западном округах страны. Кроме того, в рамках сделки с Shell российская компания получила и завод по производству смазочных материалов в Торжке, Тверская область. Там наладят выпуск продукции под брендом Teboil.

Предприятие в Торжке было построено в 2012 году и до недавнего времени оставалось одним из крупнейших предприятий в собственности Shell. Его мощность — порядка 200 миллионов литров в год.

Shell прекратила деятельность на территории России в начале марта. Сообщалось, что компании постепенно прекратит закупки российских энергоносителей и поэтапно избавится от активов. В результате за первый квартал 2022 года убытки Shell составили 4,235 миллиарда долларов.

Автоновости,Виталий Маслов,Shell,Лукойл,
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