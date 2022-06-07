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2 часа назад

Новости автомира: Tesla могут оштрафовать на 115 млн долларов из-за массового дефекта электрокаров

Российская Газета

Проблема с фантомным торможением на моделях Tesla появилась в 2021 году. О ней знают в Национальном управлении безопасности дорожного движения (NHTSA), и в феврале организация объявила о начале расследования в отношении Tesla. Стало известно, что количество случаев с непреднамеренным торможением Tesla резко возросло.

Tesla могут оштрафовать на $115 млн из-за массового дефекта
Фото: ReutersReuters

В феврале NHTSA располагало данными о 354 случаях, на сегодняшний день их уже почти 760. Крайний срок, отведённый Tesla для предоставления данных и объяснений дефекта, - 20 июня. В противном случае компания будет обязана выплатить 115 млн долларов штрафов и компенсаций.

NHTSA требует от Tesla предоставить информацию о том, вносились ли программные или аппаратные изменения в автомобили, имеющие проблему с автоматическим торможением. Потенциально неисправными могут оказаться около 416 000 Tesla Model Y и Model 3 2021 и 2022 модельного года.

Комментариев от Tesla пока не поступало. Не исключено, что в компании пока сами не понимают, в чём может быть причина непреднамеренного и слишком резкого торможения. Вероятно, ошибка кроется в системе Full Self-Driving, на работу которой жалуются многие владельцы электрокаров Tesla.

У Tesla есть более серьёзные проблемы, чем фантомное торможение: например, возгорание автомобилей, которое происходит в некоторых случаях даже при небольших ДТП.

Автоновости,Tesla,
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