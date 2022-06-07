Tesla могут оштрафовать на $115 млн из-за массового дефекта

Проблема с фантомным торможением на моделях Tesla появилась в 2021 году. О ней знают в Национальном управлении безопасности дорожного движения (NHTSA), и в феврале организация объявила о начале расследования в отношении Tesla. Стало известно, что количество случаев с непреднамеренным торможением Tesla резко возросло.

Фото: Reuters Reuters

В феврале NHTSA располагало данными о 354 случаях, на сегодняшний день их уже почти 760. Крайний срок, отведённый Tesla для предоставления данных и объяснений дефекта, - 20 июня. В противном случае компания будет обязана выплатить 115 млн долларов штрафов и компенсаций.

NHTSA требует от Tesla предоставить информацию о том, вносились ли программные или аппаратные изменения в автомобили, имеющие проблему с автоматическим торможением. Потенциально неисправными могут оказаться около 416 000 Tesla Model Y и Model 3 2021 и 2022 модельного года.

Комментариев от Tesla пока не поступало. Не исключено, что в компании пока сами не понимают, в чём может быть причина непреднамеренного и слишком резкого торможения. Вероятно, ошибка кроется в системе Full Self-Driving, на работу которой жалуются многие владельцы электрокаров Tesla.