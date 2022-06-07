На МКАД сузят полосы и уберут обочину

Московский Центр организации дорожного движения планирует увеличить пропускную способность кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и третьего транспортного кольца (ТТК). Такого результата получится добиться за счет увеличения числа полос на каждой из трасс, для чего планируют убрать обочину и немного сузить существующие полосы. Власти отметили, что полосы все равно останутся в рамках нормативов и будут не уже 3,5 метра.

Фото: © Александр Авилов / Агентство «Москва» © Александр Авилов / Агентство «Москва»

В первую очередь изменения затронут МКАД. Там планируют увеличить число полос до шести с текущих пяти. В частности, речь идет об участках на внешней стороне перед поворотом на Мытищи, на внутренней между Щелковским шоссе и Хабаровской улицей и на обеих сторонах между Лермонтовским проспектом и Косинским шоссе.

Новые полосы добавят за счет упразднения обочины и переразметки дороги. Глава одного из управлений Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Андрей Мухортиков заявил, что по статистике небольшое сужение полос не влияет на безопасность, однако увеличивает пропускную способность дороги на 15 процентов.

На ТТК хотят сделать отдельный съезд с Лефортовской набережной на улицу Радио, также шестую полосу добавят на внешней стороне кольца в районе проспекта Мира, а две полосы для съезда со стороны «Рижской» отгородят островком безопасности, чтобы поток не пересекался со съездом со стороны Сущевского Вала.