«АвтоВАЗ» опроверг информацию о выходе модели «Лада Искра»

Волжский автомобильный завод не планирует выпускать модель «Лада Искра», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия. Ранее в СМИ появились публикации с дизайнерскими эскизами якобы нового кроссовера «АвтоВАЗа», который может быть представлен заводом в 2023 году по цене от 700 тыс. рублей.
«Данный автомобиль не имеет никакого отношения к нашим будущим проектам. Но мы всегда благодарны поклонникам бренда за многочисленные идеи для новых автомобилей. Lada продолжит выпускать новые модели, о которых мы будем оперативно информировать», — рассказал «Газете.Ru» официальны представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.
В публикациях утверждалось, что отечественный дизайнер представил образ нового кроссовера «Лада Искра», который якобы будет создан «АвтоВАЗом» в 2022-2023 году в кооперации с китайскими инженерами из компании Chery.