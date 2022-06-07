«АвтоВАЗ» опроверг информацию о выходе модели «Лада Искра»

«Данный автомобиль не имеет никакого отношения к нашим будущим проектам. Но мы всегда благодарны поклонникам бренда за многочисленные идеи для новых автомобилей. Lada продолжит выпускать новые модели, о которых мы будем оперативно информировать», — рассказал «Газете.Ru» официальны представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.