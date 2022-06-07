Цены на бензин в США подскочили до рекордного уровня

В США продолжается рост цен на топливо: 6 июня был установлен очередной исторический рекорд, когда стоимость одного галлона выросла до 4,919 долларов (примерно 299 рублей за галлон, или 79,5 рубля за литр). Для сравнения: еще неделю назад топливо в среднем продавали за 4,6 доллара, а год назад — за три доллара. При этом самое дорогое топливо на сегодняшний день — в штате Калифорния. Там галлон бензина популярной марки Regular стоит 6,371 доллара (388 рублей).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Этой весной цены на бензин и дизель в США несколько раз били рекорды. Так, 8 марта галлон бензина стоил 4,17 доллара, а дизельное топливо — 4,85 доллара. Эти цены выше, чем в период топливного кризиса 2008 года. В середине мая стоимость достигла отметки 4,47 и 5,57 доллара за бензин и дизель соответственно. Некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА), которая отслеживает все изменения цен на топливо в стране, фиксирует планомерное повышение ценников на АЗС с конца зимы.

По словам представителя ААА Эндрю Гросса, автомобилисты продолжают заправлять автомобили, даже несмотря на рекордные цены. Однако в какой-то момент водители могут изменить свои привычки и образ жизни из-за неподъемной стоимости топлива, но пока она еще не достигла такого уровня, считает Гросс.