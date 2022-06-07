Цены на бензин в США подскочили до рекордного уровня

В США продолжается рост цен на топливо: 6 июня был установлен очередной исторический рекорд, когда стоимость одного галлона выросла до 4,919 долларов (примерно 299 рублей за галлон, или 79,5 рубля за литр). Для сравнения: еще неделю назад топливо в среднем продавали за 4,6 доллара, а год назад — за три доллара. При этом самое дорогое топливо на сегодняшний день — в штате Калифорния. Там галлон бензина популярной марки Regular стоит 6,371 доллара (388 рублей).
Этой весной цены на бензин и дизель в США несколько раз били рекорды. Так, 8 марта галлон бензина стоил 4,17 доллара, а дизельное топливо — 4,85 доллара. Эти цены выше, чем в период топливного кризиса 2008 года. В середине мая стоимость достигла отметки 4,47 и 5,57 доллара за бензин и дизель соответственно. Некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА), которая отслеживает все изменения цен на топливо в стране, фиксирует планомерное повышение ценников на АЗС с конца зимы.
По словам представителя ААА Эндрю Гросса, автомобилисты продолжают заправлять автомобили, даже несмотря на рекордные цены. Однако в какой-то момент водители могут изменить свои привычки и образ жизни из-за неподъемной стоимости топлива, но пока она еще не достигла такого уровня, считает Гросс.
AAA отслеживает цены на топливо на 60 тысячах заправочных станций по всей стране. Главным индикатором ситуации служит средняя цена бензина марки Regular (аналог российского АИ-92), на который приходится 88 процентов продаж. По прогнозу экспертов, горючее в розницу не будет дешеветь, пока американским властям не удастся обуздать инфляцию.