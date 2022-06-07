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1 час назад

Новости автомира: В России массово закрываются автомойки. Водители перестали ими пользоваться

Motor.ru

В последнее время владельцы автомобильных моек несут огромные убытки — из-за сокращения доходов владельцы машин перестали активно пользоваться их услугами, поскольку на этом можно сэкономить. В то же время растет стоимость расходных компонентов, а государство ужесточает экологические требования к автомойкам. На фоне всех этих факторов владельцы вынуждены закрывать убыточные точки.

В России массово закрываются автомойки
Фото: Motor.ruMotor.ru

По данным «Газеты.ру», больше всего автомобильных моек за последнее время закрылось в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. С 1 июня 2021 года в России закрылось более четырех процентов всех автомоек, причем в основном владельцы наиболее массово закрывали свои автомойки в начале 2022-го.

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В Санкт-Петербурге с начала года закрылось семь процентов всех автомобильных моек, в столице России — более шести процентов, а в Нижнем Новгороде — почти шесть процентов. А если брать статистику за последний год, то в последнем городе с июня 2021 года закрылось почти 10 процентов всех автомоек. Почти на столько же за год сократилось число моек в Петербурге.

Представители отрасли отмечают, что в последнее время сильно подорожала автомобильная химия — в среднем на 50 процентов. Кроме того, автомойки испытывают серьезную нехватку кадров — раньше работать на автомойку шли студенты, которые сейчас предпочитают работать курьерами.

Трудности испытывают не только автомобильные мойки. С проблемами столкнулись и дилерские центры. По словам директора компании «Рольф» Светланы Виноградовой, уже в текущем 2022 году в России закроется как минимум половина всех дилерских центров — и это в лучшем случае.

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