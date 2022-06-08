Раскрыты характеристики Mitsubishi ASX нового поколения

Компания Mitsubishi опубликовала новые тизеры модели ASX второго поколения, а заодно раскрыла характеристики популярного кроссовера и объявила, что первым рынком для него станет Европа. Подтвердилась и информация о том, что следующий ASX породнится с европейским Captur, с которым он разделит платформу — это не только сэкономит японскому автопроизводителю расходы на разработку и запуск производства новой модели (сборку организуют на испанском заводе Renault), но и упростит процесс сертификации в Европе.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

По данным Carscoops, второй ASX предложат в Европе с базовым бензиновым двигателем объемом 1,0 литра, который развивает 91 лошадиную силу и работает в тандеме с шестиступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой станет 1,3-литровая «четверка» с отдачей 158 сил, пару которой составит либо «механика», либо преселективный семиступенчатый «робот». И наконец, на вершине гаммы расположится 145-сильный гибрид с установкой на базе бензинового «атмосферника» 1.6. В ее состав также входят электромотор и литий-ионная батарея емкостью 10,5 киловатт-часа.

Видео дня

Что же касается дизайна будущего ASX, то, по неофициальной информации, он будет выдержан в стиле концепта Mitsubishi eX 2015 года. По опубликованным тизерам можно сделать вывод, что у нового ASX более купеобразный кузов, чем у актуальной модели, а оформление передней части действительно напоминает шоу-кар семилетней давности. Логотип Mitsubishi, по всей видимости, переместится с радиаторной решетки к кромке капота.

Mitsubishi