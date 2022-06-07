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43 минуты назад

Рейтинг авторынка РФ в мае возглавила Lada Granta

"Автостат Инфо"

Рейтинг авторынка РФ в мае возглавила Lada GrantaПродажи легковых автомобилей и LCV в России в мае 2022 года сократились, согласно данным отчета АЕБ, на 83,5% в годовом сравнении с147 378 до 24 268 ед. авто.

Рейтинг авторынка РФ в мае возглавила Lada Granta
Фото: "Автостат Инфо""Автостат Инфо"

Лидер авторынка в мае этого года, модель Lada Granta, показала спад на уровне падения всего рынка. Продажи «Гранты» упали на 82% с мая прошлого года с 12 829 до 2305 ед. авто. Второе место в майском рейтинге продаж заняла еще одна модель марки Lada — «Лада Веста». За отчетный период показатели реализации этой модели сократились на 85% с 10 050 до 1202 ед. авто. Kia Rio стала третьей в общероссийском рейтинге и заняла первое место среди иномарок. В мае текущего года продажи Kia Rio упали в годовом сравнении на 82% с 6682 до 1202 ед. авто. Четвертый результат показал кроссовер Hyundai Creta — 1197 проданных машин, на 79% меньше, чем годом ранее — 5717 шт. Замыкает топ-5 модель Lada Niva (Niva Travel и Niva Legend)— 1102 шт. против прошлогодних 6169 ед. (спад на 82%).

Топ-10 авторынка РФ в мае 2022 года дополнили: Hyundai Solaris — 754 авто (-88%), Lada Largus — 642 ед. (-87%), Renault Duster — 561 авто (-85%), Kia Sportage — 560 машин (-73%) и Kia Seltos — 502 ед. (-71%).

Как стало известно «Автостат Инфо» из отчета АЕБ, продажи на авторынке РФ за первые пять месяцев 2022 года составили 318 114 ед., что оказалось на 52% меньше, чем было реализовано годом ранее — 663 312 ед. авто.

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