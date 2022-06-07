Рейтинг авторынка РФ в мае возглавила Lada Granta

Лидер авторынка в мае этого года, модель Lada Granta, показала спад на уровне падения всего рынка. Продажи «Гранты» упали на 82% с мая прошлого года с 12 829 до 2305 ед. авто. Второе место в майском рейтинге продаж заняла еще одна модель марки Lada — «Лада Веста». За отчетный период показатели реализации этой модели сократились на 85% с 10 050 до 1202 ед. авто. Kia Rio стала третьей в общероссийском рейтинге и заняла первое место среди иномарок. В мае текущего года продажи Kia Rio упали в годовом сравнении на 82% с 6682 до 1202 ед. авто. Четвертый результат показал кроссовер Hyundai Creta — 1197 проданных машин, на 79% меньше, чем годом ранее — 5717 шт. Замыкает топ-5 модель Lada Niva (Niva Travel и Niva Legend)— 1102 шт. против прошлогодних 6169 ед. (спад на 82%).