Toyota модернизировала паркетник Corolla Cross

Автобренд Toyota экспериментирует с машинами, получившими водородные силовые установки. После серийного бизнес-седана Mirai и гоночных хот-хэтчей GR Corolla, а также GR Yaris, водородным сделали современный паркетник версии Corolla Cross.

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При этом не говориться про спортивные амбиции, хотя новый прототип продемонстрировали перед запланированной ежегодной автогонкой «24 hours Fuji» в рамках трека Fuji Speedway. Под концептуальную версию Cross в исполнении H2 была адаптирована уже имеющаяся силовая установка с эффективным турбированным 3-цилиндровым 1,6-литровым мотором с 6МКПП, хотя гамма современных японских моделей Corolla в исполнении Cross не обладает подобной связкой.

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Toyota пришлось пожертвовать полноприводной системой. Паркетник оснащается полузависимой задней подвеской. Около задних колёс установлен композитный газовый баллон. При этом был уменьшен дорожный просвет.

Ряд элементов разместили в багажном отделении. Полезный объём уменьшился в три раза. Гоночные прототипы современных водородных Toyota утратили задний ряд кресел. В вопросе производительности водородный вариант «турботройки» превзошёл бензиновый экземпляр. Мощность была увеличена с 272 л.с. до 304 «лошадей».

Стоит уточнить, что Corolla Cross в исполнении H2 является всего только экспериментальной машиной, у которой отсутствуют серийные перспективы. Между тем наблюдается большое упорство японского автоконцерна в вопросе инвестиций в замену ДВС на водородные образцы, агрегаты на новых топливных элементах, спец-программы альтернативного синтеза лёгкого газа.

Из этого становится понятно, что сегмент «водородомобилей» автобренда Toyota одним только бизнес-седаном модификации Mirai не ограничится.