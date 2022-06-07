Hyundai, Kia и Genesis разработают больше моделей для Европы

Автопроизводители из Южной Кореи планируют разрабатывать новые модели для европейского рынка. Представители одного концерна Hyundai-KIA высказались о том, что в ближайшее время специалисты будут заниматься созданием новых проектов. Это будут совершенно новые модели, которые пойдут на европейский рынок.

Фото: Car.ru Car.ru

Европа никогда не являлась приоритетным рынком для производителей Hyundai, KIA и Genesis. Большей важностью отличались Северная Америка и Азия. Несмотря на это, бизнес и деятельность на Старом континенте не прекращают развиваться. На данный момент уже 3 бренда рассматривают возможность выйти на новый уровень - предложить европейцам уникальные модели, которых нет на других континентах.

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Недавно представители марок сообщили, что деятельность в Европе оказалась настолько успешной, что появилась возможность для самостоятельной разработки транспортных средств. Их слова намекают на то, что Hyundai, KIA и Genesis начнут разрабатывать больше автомобилей, которые будут отвечать запросам определенных клиентов на рынке.

Когда речь заходит о брендах Hyundai и KIA, такое решение не кажется удивительным. Но граждане Европы могут быть приятно удивлены появлению новинок от Genesis в продаже. Напомним, что езе в прошлом году под премиальной маркой на Старом континенте был представлен новый автомобиль - Genesis G70 Shooting Brake. Он почти сразу получил положительные отзывы от местных граждан. После такого результата глава Genesis даже сообщил, что теперь рассматривается возможность выхода аналогичной модели для рынка Южной Кореи.

Новая стратегия компаний Hyundai и KIA предполагает увеличение размеров испытательного полигона, который расположен на Нюрбургринге. Это самая востребованная трасса в мире для проведения испытаний, которая позволяет проверять транспортные средства на долговечность. Отмечается, что каждый автомобиль проезжает почти 25 749 км по кольцу.

Основной испытательный центр компании Hyundai находится в Германии. Там производитель владеет испытательной площадкой, которая ранее принадлежала марке Opel.