Почему легальных такси стало меньше?

Работать легально водителям невыгодно: как только автомобиль получает разрешение на деятельность такси, сразу нужно платить очень дорогое ОСАГО, а в некоторых регионах вообще невозможно застраховать автомобиль как такси, потому что на это не решаются страховщики.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Михаил Терещенко/ТАСС

По данным публичной автоматизированной информационной системы (ПАИС) «Такси», в 2022 году сократилось количество официальных разрешений на работу такси, пишут «Ведомости». Если в декабре 2021 года количество лицензий по стране составляло около 460 тысяч, то сейчас — только 410 тысяч.

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Некоторые эксперты связывают такое существенное снижение количества такси с тем, что часть водителей перестают работать легально. Однако участники рынка, опрошенные Business FM, говорят, что очень многие работать легально и не начинали. По одной простой причине: водителям это невыгодно, говорит таксист, председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:

Олег Амосов таксист, председатель общественного движения «Форум такси» «Как только автомобиль получает разрешение на деятельность такси, сразу нужно платить ОСАГО, которое получается почти в три раза дороже, а в некоторых регионах вообще невозможно застраховать автомобиль как такси».

О масштабах нелегального рынка такси в России рассказали водители такси.

Автор YouTube-канала Taxi to day Никита Штых:

«В Москве с этим борются, есть у нас система под названием КИС АРТ, которая помогает лицензировать водителей и выявлять нелегалов. Нужно зарегистрироваться в этой системе, чтобы получать заказы. Но при этом число нелегальных водителей — «бомбил» составляет порядка 20%. В регионах вообще ситуация намного хуже, там лицензированных таксистов можно пересчитать по пальцам, потому что нет никакого контроля».

Московский таксист Василий (имя изменено) лично столкнулся с нелегальным водителем:

«Я оставил свою машину, заказал такси, приехал. Во-первых, указана была одна машина, а приехал человек с другой фамилией, на другой машине, не Kia, а Hyundai, не желтая, а белая. Задаю вопрос: «Ты же не Ахмеджонов, ты на Ахмеджонова не похож, у меня же фотография есть Ахмеджонова». А тот отвечает: «Ну да, понимаете, это мой брат, он по ночам не ездит, я езжу по ночам, а он только днем ездит».

Таксист из Красноярска Евгений:

— У нас очень много водителей, процентов, наверное, 80, ездят без лицензии. Если машина с наклейками агрегаторов, то почти у каждого в бардачке лежит договор, якобы заключенный с рекламным агентством, якобы человек сдал в аренду борта автомобиля под нанесение рекламной продукции и якобы зарабатывает на этом деньги. Гаишники у нас закрывают на это все глаза. По поводу ОСАГО на такси оформить, никто не хочет даже заморачиваться, потому что зачем переплачивать за такую тройную страховку, ОСАГО делать, проще ездить без лицензии.

— Многие ли нелегальные такси подключены к агрегатору?

— Практически все.

Страховка вообще является одним из серьезных препятствий на пути к легальным перевозкам. Для такси, принадлежащего юрлицу, в зависимости от региона ОСАГО может стоить от 25 тысяч до 50 тысяч рублей в год.

В некоторых регионах страховщики просто не хотят страховать такси. Они либо выставляют трудновыполнимые требования, к примеру отвезти машину на техосмотр в другой город, либо ставят бюрократические препоны. Происходит это потому, что аварии часто случаются именно по вине таксиста и компании считают этот вид страхования убыточным.

Так что рынок нелегального такси как был, так и остается, а причины сокращения количества легальных машин не в том, что люди начинают работать в серую. Скорее, просто уходят из отрасли, говорит председатель координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков:

«Сейчас бизнес лег на бок уже в связи с известными ситуациями, с ковидом сначала, потом вот сейчас в связи с тем, что автомобили подорожали в 2,5 раза, запчасти, топливо подорожали, а цены особо не повысились на перевозку. Знаю многих хозяев крупных таксопарков, которые говорят, что мы докатываем последние автомобили, и все, уходим из бизнеса. Раньше каждые три года в Москве обновлялись автомобили, а сейчас парк не обновляется, потому что просто его нет. Либо такие конские цены, что уже люди не понимают, зачем вообще заниматься этим бизнесом себе в убыток».