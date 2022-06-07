За нарушения ПДД могут конфисковать автомобиль

Наказывать за многократное нарушение ПДД будут более серьезно: вплоть до конфискации транспортного средства. Депутаты Государственной думы предложили ввести уголовную ответственность для водителей, которые без прав садятся за руль и несколько раз привлекаются за нарушение правил дорожного движения.

Фото: car.ru car.ru

Депутаты вынесли на рассмотение новый законопроект об ужесточении отвественности за нарушение правил дорожного движения и возможности в отдельных случаях конфискации автомобиля у водителей. В частности было предложено увеличить размер штрафа с 30 тысяч рублей до 50 тыс. - 100 тыс. рублей за повторное управление машиной без водительских прав, планируется увеличить срок обязательных работ до двухсот часов.

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Те автомобилисты, которые ранее уже лишались прав и до этого два раза привлекались к административной ответственности за управление транспортом без прав, в 3-й раз уже могут понести уголовную ответственность. В то же время было предложено назначить штраф, в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, в отдельных случаях - один год колонии, а также запрет в течение 2-х лет работать в определенных сферах.

Не исключена возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного акта. Такое действие может использоваться в случае, если водитель много раз садился за руль, не имея при этом прав, а также если он находился в состоянии алкогольного опьянения, или же он имеет судимость.

Конфискация транспорта возможна, если автомобилист ранее уже был привлечен к уголовной ответственности:

За вождение в состоянии алкогольного опьянения.За выезд на "встречку".За значительное превышение скоростного режима.За многократные поездки без водительских прав.

Лишение авто будет грозить и тем автомобилистам, которые будучи за рулем без прав, допустили аварийную ситуацию, которая привела к тяжким последствиям, жертвам, кроме того им будет выписан штраф на сумму 200 тыс. – 300 тыс. рублей, в то же время водителя лишат свободы сроком от 2-х до 3-х лет.

Правительство и Верховный Суд данную инициативу поддерживают.