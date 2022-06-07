Китайский JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России

Китайская компания JAC распространила информацию о комплектациях модели JS4 для российского рынка. Автомобиль будет представлен в июле, сообщает Motor.ru.
Новый JAC JS4 будет продаваться в трех комплектациях. В список базовой версии Comfort включены галогеновые фары, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, кондиционер, парктроники и круиз-контроль.
В комплектацию Luxury входят люк с электроприводом, климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.
Комплектация Flagship дополнена светодиодными фарами, цифровой приборной панелью, кожаным салоном, обогревом передних сидений, функцией контроля полосы движения и датчиками слепых зон.
Кроссовер JAC JS4 будет предлагаться с двумя моторами, объемом 1,6 и 1,5 литра. Привод только полный. Стоимость автомобиля станет известна ближе к началу продаж.