Китайский JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России

Китайская компания JAC распространила информацию о комплектациях модели JS4 для российского рынка. Автомобиль будет представлен в июле, сообщает Motor.ru.

Фото: Jac Motors Jac Motors

Новый JAC JS4 будет продаваться в трех комплектациях. В список базовой версии Comfort включены галогеновые фары, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, кондиционер, парктроники и круиз-контроль.

В комплектацию Luxury входят люк с электроприводом, климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.

Комплектация Flagship дополнена светодиодными фарами, цифровой приборной панелью, кожаным салоном, обогревом передних сидений, функцией контроля полосы движения и датчиками слепых зон.