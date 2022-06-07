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2 часа назад

Новости автомира: китайский JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России

Газета.Ru

Китайская компания JAC распространила информацию о комплектациях модели JS4 для российского рынка. Автомобиль будет представлен в июле, сообщает Motor.ru.

Китайский JAC раскрыл комплектации нового кроссовера для России
Фото: Jac MotorsJac Motors

Новый JAC JS4 будет продаваться в трех комплектациях. В список базовой версии Comfort включены галогеновые фары, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, кондиционер, парктроники и круиз-контроль.

В комплектацию Luxury входят люк с электроприводом, климат-контроль, боковые подушки и шторки безопасности, камера заднего вида, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном.

Комплектация Flagship дополнена светодиодными фарами, цифровой приборной панелью, кожаным салоном, обогревом передних сидений, функцией контроля полосы движения и датчиками слепых зон.

Кроссовер JAC JS4 будет предлагаться с двумя моторами, объемом 1,6 и 1,5 литра. Привод только полный. Стоимость автомобиля станет известна ближе к началу продаж.

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