У россиян разрешат отбирать гаражи

Уже осенью текущего года в силу вступят поправки в Гражданский кодекс, которые, в частности, разрешат принудительно выкупать у владельце гаражи и машино-места за использование не по назначению. Изначально поправки должны были вступить в силу только через год, однако председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложи ускорить их принятие. И уже в первом чтении Госдума одобрила перенос вступления поправок в силу на осень 2022 года.

Член ассоциации юристов России Никита Филиппов отметил, что владельцев в обязательно порядке должны предупредить о скором изъятии помещения, дав таким образом шанс исправиться. Чаще всего спорные моменты возникают, когда владельцы гаражей превращают свои машино-места в небольшие частные шиномонтажи или сервисы.

Как пояснил юрист, хранить велосипед на собственном машино-месте никто не запрещает, а вот сваливать там стройматериалы или организовывать бизнес-точку нельзя. В случае же, если гараж или машино-место будет пустовать, но при этом владелец будет исправно платить все взносы, это нарушением считаться не будет.