Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

У россиян разрешат отбирать гаражи за бардак внутри

Motor.ru

Уже осенью текущего года в силу вступят поправки в Гражданский кодекс, которые, в частности, разрешат принудительно выкупать у владельце гаражи и машино-места за использование не по назначению. Изначально поправки должны были вступить в силу только через год, однако председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложи ускорить их принятие. И уже в первом чтении Госдума одобрила перенос вступления поправок в силу на осень 2022 года.

У россиян разрешат отбирать гаражи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Член ассоциации юристов России Никита Филиппов отметил, что владельцев в обязательно порядке должны предупредить о скором изъятии помещения, дав таким образом шанс исправиться. Чаще всего спорные моменты возникают, когда владельцы гаражей превращают свои машино-места в небольшие частные шиномонтажи или сервисы.

Как пояснил юрист, хранить велосипед на собственном машино-месте никто не запрещает, а вот сваливать там стройматериалы или организовывать бизнес-точку нельзя. В случае же, если гараж или машино-место будет пустовать, но при этом владелец будет исправно платить все взносы, это нарушением считаться не будет.

В конце мая стало известно, сколько гаражей в России зарегистрировано по закону о гаражной амнистии, который начал действовать с 1 сентября прошлого 2021 года. За семь месяцев действия нового закона россияне успели по упрощенной схеме легализовать 12,7 тысячи гаражей и 16,1 тысячи участков.

Автоновости,Никита Филиппов,Павел Крашенинников,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители