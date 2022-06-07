Как «АвтоВАЗ» изменит Renault Duster после переезда

Автоэксперты: Lada Duster провалится в продажах без системы полного привода Renault

Фото: Renault Renault

Популярные до ухода Renault из России кроссоверы Duster после переноса производства в Тольятти получат самые мощные моторы «АвтоВАЗа», которыми без существенной переделки автомобиля можно заменить французские агрегаты. Впрочем, до реального выхода модели пройдет минимум два года, и есть большая вероятность, что она и вовсе не встанет на конвейер, говорят собеседники «Газеты.Ru». Автомобиль может провалиться в продажах, если «АвтоВАЗу» не удастся подготовить для него систему полного привода, убеждены эксперты.

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Минпромторг сообщил, что сборку Renault Duster перенесут на «АвтоВАЗ», кроссоверы будут выпускать под брендом Lada. Других комментариев о судьбе модели ни власти, ни отечественный производитель не пока давали. До того, как Renault вышел из капитала завода, на основе Duster французский концерн планировал создать новое поколение Lada Niva. Значительная часть работы уже была проведена, этим объясняется тот факт, что Duster остается в наследство «АвтоВАЗу» от развалившегося союза с Renault.

Взамен французских двигателей Lada Duster может получить самый высокопроизводительный агрегат «АвтоВАЗа» – 1.8-литровый 16-клапанный двигатель «ВАЗ-21179» мощностью 122 л.с., который может быть форсирован до 145 л.с. Аналогичные атмосферники сейчас устанавливают на модель Vesta Sport. Об этом говорят собеседники «Газеты.Ru», близкие к «АвтоВАЗу», ранее аналогичную информацию сообщал портал «Дром.ру».

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, с этим двигателем Duster только выигрывает, но есть нюансы.

«Этот мотор вполне годится для Duster, это неплохое сочетание, он мощнее.

Возможно, с ним автомобиль даже станет дешевле. Впрочем, недостаточно просто поставить его в машину, ведь двигатель должен быть надежным, должным образом охлаждаться и прогреваться. Эти машины на рынке востребованы. Если бы сейчас появился Duster по адекватной цене, он нашел бы спрос», – сказал Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Провалится в продажах

Проблем с интеграцией в Duster отечественного двигателя объемом 1,8 литра быть не должно, считает основатель Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. Впрочем, собеседник сомневается, что завод сможет обеспечить конвейер достаточным количеством двигателей.

«У этого мотора даже не все технические проблемы решены. До последнего времени у них шло внедрение этого двигателя со старым фазовращателем, но сейчас его взять неоткуда, потому что он немецкий», – объясняет эксперт.

Не менее серьезная проблема для воплощения Duster в вазовском исполнении — система полного привода. Эксперт подчеркивает: без нее у машины нет рыночного потенциала — 94% проданных в России Renault Duster в прошлом году были оснащены полным приводом, подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат».

Lada Duster рискует провалиться в продажах, если «АвтоВАЗу» не удастся подготовить машину с полным приводом, соглашается Цыганов.

«Можно оснастить Duster обычным мотором 1.6 литра мощностью 106 л.с., его вполне хватит, чтобы продавать Duster в переднеприводном варианте.



С другой стороны, «АвтоВАЗу» выгоднее делать дорогой Duster с полным приводом, хорошо зарабатывая, а с другой – никто не собирается снимать с производства две «Нивы», которые будут косвенно с ним конкурировать»,– говорит Цыганов.

Кроссовер Duster удобен тем, что муфта полного привода установлена на задней оси, поэтому подводить к ней момент можно от любой коробки передач, добавляет эксперт. Раздатка, как у классической Niva, тоже отсутствует – достаточно просто сделать другой карданный вал под длину силового агрегата, объясняет он.

Качество удастся сохранить

Перенос производства Duster с завода Renault на «АвтоВАЗ» никак не скажется на качестве товарных автомобилей, отмечают собеседники. Что касается внешнего вида, то Lada Duster не будет отличаться от кроссовера Renault, поскольку «АвтоВАЗу» потребуется много средств и времени на изменение дизайна экстерьера, уверены эксперты.

Переименовывать модель, позиционируя ее как новую Niva, в Тольятти тоже не станут.

«Поменять дизайн передней части очень дорого, если это не только решетка радиатора с эмблемой. Возможны новые сертификационные испытания, в том числе краш-тесты», – говорит главред «За рулем» Максим Кадаков.

Какие риски

Если «АвтоВАЗ» и сможет наладить выпуск модели Duster, то это случится не раньше конца 2023 года, сходятся во мнении опрошенные эксперты.

«Выпуск машин можно организовать сравнительно быстро, если компания Renault будет готова помогать в доставке комплектующих.



Если заниматься исключительно Duster и начать прямо сейчас, то к концу следующего года можно организовать полноценное производство», – полагает главред «За рулем» Максим Кадаков.

Собеседник отмечает, что производственное оборудование для сборки Duster с московского завода Renault на «АвтоВАЗ» еще не вывозилось. Его перемещение — сложная логистическая операция. С производством штампов нет проблем — оно есть и в Тольятти, куда большая проблема заключается в сварке кузовов, для ее организации потребуются серьезные вложения, говорит Кадаков.

«АвтоВАЗу» придется вкладывать серьезные инвестиции для работы со старой французской платформой, уверен автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов. По его мнению, в этом все же нет экономического смысла.

«АвтоВАЗ» последние годы переходил на более свежую платформу CMF-B-LS. Он потратил много времени и денег на разработку и прошел этапы индустриализации, чтобы внедрить новую тележку, а старая B0 ушла бы небытие», — напомнил эксперт.