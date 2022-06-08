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1 час назад

Власти отказались штрафовать сотрудников ГИБДД за ошибочные постановления

Motor.ruиещё 1

Информационное агентство РИА «Новости» сообщило, что представители Министерства внутренних дел России выступили против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР. Парламентарии предлагали ввести систему штрафов для сотрудников ГИБДД, которые ошибочно или незаконно привлекли водителей к административной ответственности. По мнению авторов инициативы, минимальная санкция для инспекторов должна была составить пять тысяч рублей.

Власти отказались штрафовать ГИБДД за ошибочные постановления
Фото: Motor.ruMotor.ru

Депутаты предлагали внести изменения в КоАП, которые позволили бы ввести «административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника транспортного средства к административной ответственности». По мнению парламентариев, за ошибочное постановление инспекторов собирались штрафовать на сумму наложенной санкции, но не менее пяти тысяч рублей.

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В МВД отказались поддерживать законопроект. Представители ведомства сослались на то, что федеральное законодательство уже предусматривает штрафы за такие нарушения. Кроме того, специалисты подчеркнули, что по каждому выявленному случаю неправильного постановления проводятся служебные проверки, по результатам которых принимаются необходимые меры.

В начале июня в силу вступили несколько нововведений для автомобилистов. К примеру, водителей транспортных средств теперь могут штрафовать за изношенный протектор покрышки, а также за резину не по сезону.

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