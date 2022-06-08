Власти отказались штрафовать ГИБДД за ошибочные постановления

Информационное агентство РИА «Новости» сообщило, что представители Министерства внутренних дел России выступили против законопроекта, предложенного депутатами ЛДПР. Парламентарии предлагали ввести систему штрафов для сотрудников ГИБДД, которые ошибочно или незаконно привлекли водителей к административной ответственности. По мнению авторов инициативы, минимальная санкция для инспекторов должна была составить пять тысяч рублей.

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Депутаты предлагали внести изменения в КоАП, которые позволили бы ввести «административную ответственность должностных лиц за незаконное привлечение собственника транспортного средства к административной ответственности». По мнению парламентариев, за ошибочное постановление инспекторов собирались штрафовать на сумму наложенной санкции, но не менее пяти тысяч рублей.

В МВД отказались поддерживать законопроект. Представители ведомства сослались на то, что федеральное законодательство уже предусматривает штрафы за такие нарушения. Кроме того, специалисты подчеркнули, что по каждому выявленному случаю неправильного постановления проводятся служебные проверки, по результатам которых принимаются необходимые меры.