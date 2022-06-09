Granta Classic 2022: АвтоВАЗ открыл предзаказ на упрощенную Lada

Производство «антикризисной» Lada Granta без подушек безопасности и ABS началось 8 июня, а спустя сутки стало известно, что АвтоВАЗ открыл предзаказ машин для дилеров. Как сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники, автосалоны, которые оформят заказ в числе первых, получат дополнительную скидку.

Фото: © Lada © Lada

«Таким образом завод пытается поддержать и сохранить приемлемые коммерческие условия для дилерских предприятий Lada», — говорится в публикации.

Упрощенная версия модели получила название Granta Classic 2022 модельного года. АвтоВАЗ пока не раскрыл цены, но заверил, что этот автомобиль станет самым доступным на российском рынке. По неофициальным данным, «антикризисная» Гранта будет стоить около 640 тысяч рублей — для сравнения, рекомендованные розничные цены на обычную Lada Granta начинаются от 727,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что упрощенная Гранта сохранила и электроусилитель руля, и электростеклоподъемники передних дверей. Также заявлены крепления для детских сидений ISOFIX и бортовой компьютер. В список стандартного оснащения входят центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками и стальные 14-дюймовые диски с декоративными колпаками, а опционально предлагаются 15-дюймовые.

Granta Classic’22 выпускается в кузовах седан, литфбек и универсал, а также в «спортивной» модификации Drive Active.