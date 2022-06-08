BYD обогнал Volkswagen в рейтинге самых дорогих автокомпаний

Опубликован рейтинг крупнейших компаний по капитализации — их стоимости на рынке, рассчитанной из количества акций, умноженного на их текущую цену. Среди автопроизводителей список возглавила Tesla, капитализация которой составляет 728,8 миллиарда долларов. Вторая строчка досталась Toyota (228,9 миллиарда долларов), а на третье место ворвался китайский BYD (128,8 миллиарда долларов), которому удалось обогнать немецкий концерн Volkswagen (117,6 миллиарда долларов).

Фото: © BYD © BYD

Примечательно, что BYD в феврале этого года объявил, что отказывается от производства неэлектрифицированных автомобилей, и теперь он всецело сосредоточился на развитии линейки гибридов и электромобилей. В России марка не представлена — она дважды пыталась выйти на наш рынок, но так и не смогла. В результате в феврале 2015 года была ликвидирована компания ООО «МАвто», осуществлявшее полномочия официального импортера BYD.

При этом BYD — практически уникальная компания, работающая почти полностью автономно от поставщиков. На ее предприятиях производятся как аккумуляторы, так и микроэлектроника, острый дефицит которой продолжает наносить ущерб мировым автопроизводителям, которые зависят от поставок. Основную деятельность BYD ведет в Китае, а также продает автомобили в Норвегии и нескольких странах Южной Америки.

Что же касается других компаний, попавших в рейтинг, то Tesla еще в прошлом году превзошла по капитализации Toyota, Volkswagen, Daimler и General Motors вместе взятые.