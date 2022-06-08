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1 час назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" начал сборку Lada Granta без подушек безопасности и ABS

Газета.Ruиещё 3

Компания «АвтоВАЗ» начала собирать автомобили семейства Lada Granta в упрощенной версии. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd News.

"АвтоВАЗ" начал сборку упрощенной версии Lada Granta
Фото: LadaLada

«В 07 ч. 36 мин. 8 июня началась сборка первого автомобиля Granta в упрощенной версии. План на сегодняшний день — в дневную смену 68 товарных автомобилей. Малое количество объясняется изменившимся технологическим процессом. Сегодня происходит перенастройка работы персонала сборочных постов, далее объем выпуска будет увеличиваться. Работа вечерней смены пока поставлена на паузу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в упрощенной версии Lada Granta не будет подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP. Продавать такие машины дилеры планируют по ценам от 640 до 840 тыс. руб.

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