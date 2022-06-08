Peugeot обновила седан 408

В Китае дебютировал обновленный Peugeot 408. Седан для местного рынка получил внешность в стиле европейского Peugeot 308, а также полностью новый салон с фирменной архитектурой i-Cockpit. В гамме двигателей модели пока есть один-единственный агрегат. Это турбомотор 1.6 мощностью 170 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач на шесть ступеней.

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В лучшие годы Peugeot 408 расходился 100-тысячными тиражами, но с 2015-го продажи седана в Китае неуклонно снижались и к 2020-му достигли «дна» — 9206 штук. В 2021 году началось восстановление (12 466 шт.), поэтому концерн Stellantis не стал затягивать с обновлением. Рестайлинг модели оказался довольно серьезным — тут и новое «лицо», и салон с фирменной архитектурой i-Cockpit.

Седан выполнен в стилисте «эстетика львиной души», и в целом дословно повторяет европейский Peugeot 308. Спереди — узкие фары, «клыки» ходовых огней и решетка радиатора без рамки, в центре которой размещен новый логотип. Сзади — фонари с темной перемычкой. Пока обновленный 408 представлен только в версии с турбомотором 1.6 (170 л.с.) и шестиступенчатым автоматом Aisin.

Салон у рестайлингового Peugeot 408 полностью новый. Раньше интерьер выглядел простовато, но теперь седану досталась фирменная архитектура i-Cockpit с виртуальной «приборкой» над рулём и клавишами на центральной консоли. Большинство элементов у модели оригинальные, а вместо миниатюрного рычажка управления трансмиссией сохранен классический рычаг. Центральный дисплей диагональю 12 дюймов — стандартное оснащение.