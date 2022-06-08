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1 час назад

Новости автомира: новые модели «Лады» назвали машинами для убийств

Лера Букина

Lada Granta и другие модели «Лады» лишатся подушек безопасности и системы ABS, а также мультимедийных и навигационных систем в связи с торговым эмбарго из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Новые модели «Лады» назвали машинами для убийств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Виктор Похмелкин, председатель «Движения автомобилистов России», представляющего миллионы российских водителей, а также бывший депутат с либеральными взглядами, считает, что новейшие разработки «Лады» и Lada Granta являются машинами для убийств.

Lada Granta - наиболее продаваемая в России машина.

«Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной. Машины без подушек безопасности, без ABS выпускать нельзя. Это мое принципиальное мнение», — отметил Виктор Похмелкин.

Аналитики посчитали, сколько всего машин Lada ездит в России

Он также подчеркнул, что «в таких машинах люди гибнут в шесть раз чаще, чем в снабженных подушками безопасности.

Финны не оставили без внимания заявление председателя «Движения автомобилистов России». Некоторые комментарии оказались весьма едкими.

«Но ведь санкции никак не коснутся России. Россия просто приведет свое производство в порядок и разбогатеет. Не нужны в машинах никакие подушки безопасности и GPS. В российских автомобилях не нужны даже сиденья — ну, разве что водительское. Да здравствует Россия, держава передовых технологий!», - написал пользователь Stadironin.

Ранее сообщалось, что «Автоваз» начал подготовку к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. В минувшую пятницу началась сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Виктор Похмелкин,Автоваз,
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