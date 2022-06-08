Снятое на телефон нарушение ПДД не может стать причиной штрафа

СМИ облетела новость, что в скором времени в России заработает сервис, который позволит каждому, у кого есть смартфон, фиксировать нарушения автомобилистов одним нажатием пальца, после чего их будут штрафовать в автоматическом режиме.

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Речь о приложении "Народный инспектор", создание которого было анонсировано еще в 2019 году. Приложение должно работать на портале госуслуг, чтобы выявленные и направленные в ГИБДД фото нарушений не были анонимными. К тому же оно должно быть единым, т.к. призвано работать во всех регионах страны. Напомним, что сейчас в регионах используются собственные приложения для таких случаев. В столице это "Помощник Москвы", в Подмосковье - "Добродел", в Татарстане - "Народный инспектор". Именно название сервиса Татарстана было взято за основу. Впрочем, предполагается, что в основу разработки федерального сервиса ляжет приложение "Помощник Москвы". СМИ сообщают, что разработку федерального приложения поручили департаменту транспорта столицы. Но подтверждения этой информации нет.

Однако говорить о каких-либо разработках в этой сфере, пока нет юридически закрепленного статуса, рано. Дело в том, что в упрощенном режиме, без оформления протокола и проведения административного расследования, можно выносить штрафы автовладельцам только с комплексов, работающих в автоматическом режиме. Верховный суд в постановлении пленума, а потом рассматривая многочисленные дела, не раз объяснял, что снятое на телефон или планшет нарушение нельзя считать выявленным в автоматическом режиме. А значит, нельзя и выписывать постановления автовладельцу в упрощенном порядке.