В России вдвое сократились продажи автомобилей одного класса

Традиционно доля премиальных автомобилей на российском рынке составляет около 9-10 процентов от общего объема месячных продаж, и март и апрель 2022 года не стали исключением. Однако в мае ситуация резко изменилась: доля дорогих машин сократилась вдвое, до 5,3 процента. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат», которое ссылается на базу АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

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Основные продажи в премиум-сегменте приходились на Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и Genesis, а также General Motors. Mercedes-Benz и BMW остановили поставки автомобилей в Россию, на импорт Lexus в страну действует эмбарго, введенное японскими властями, а производство Genesis на калининградском «Автоторе» заморожено. General Motors и вовсе объявил об уходе с рынка. В результате это отразилось на продажах, так как дилеры фактически распродавали машины, которые успели ввезти в страну до введения санкций.

Так, Mercedes-Benz завершил май с результатом 413 машин, BMW — 293 штуки, Audi — 194 штуки, а Genesis — 115 штук. У всех остальных марок объем реализации не превышает 100 машин. Суммарно продажи всех премиальных автомобилей в последний месяц весны установили антирекорд: они оказались на 45 процентов ниже, чем в апреле 2022 года, и на 89 процентов хуже показателя мая 2021-го.