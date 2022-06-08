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1 час назад

Новости автомира: в России вдвое сократились продажи премиальных автомобилей

Motor.ru

Традиционно доля премиальных автомобилей на российском рынке составляет около 9-10 процентов от общего объема месячных продаж, и март и апрель 2022 года не стали исключением. Однако в мае ситуация резко изменилась: доля дорогих машин сократилась вдвое, до 5,3 процента. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат», которое ссылается на базу АО «Электронный паспорт» (ЭПТС).

В России вдвое сократились продажи автомобилей одного класса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основные продажи в премиум-сегменте приходились на Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus и Genesis, а также General Motors. Mercedes-Benz и BMW остановили поставки автомобилей в Россию, на импорт Lexus в страну действует эмбарго, введенное японскими властями, а производство Genesis на калининградском «Автоторе» заморожено. General Motors и вовсе объявил об уходе с рынка. В результате это отразилось на продажах, так как дилеры фактически распродавали машины, которые успели ввезти в страну до введения санкций.

Так, Mercedes-Benz завершил май с результатом 413 машин, BMW — 293 штуки, Audi — 194 штуки, а Genesis — 115 штук. У всех остальных марок объем реализации не превышает 100 машин. Суммарно продажи всех премиальных автомобилей в последний месяц весны установили антирекорд: они оказались на 45 процентов ниже, чем в апреле 2022 года, и на 89 процентов хуже показателя мая 2021-го.

Данные «Автостата» отличаются от статистики Ассоциации европейского бизнеса. Дело в том, что АЕБ получает информацию о проданных автомобилях от представительств, которые, в свою очередь, суммируют количество реализованных машин дилерами. При этом BMW и Mercedes-Benz передают данные в АЕБ только раз в квартал. Что же касается Audi, Genesis и Lexus, то, по официальной статистике, их продажи в мае составили 185, 88 и 20 автомобилей соответственно. Кроме того, в прошлом месяце россияне приобрели 56 машин Infiniti, 40 — Land Rover, 26 — Porsche и шесть машин марки Jaguar.

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