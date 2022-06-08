Когда автомобильный рынок сможет выйти из пике?

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала отчет о продажах новых автомобилей и легких коммерческих машин в мае 2022 года. Оказалось, что в прошлом месяце было продано 24 268 транспортных средств - это на 83,5% меньше показателей за тот же период прошлого года.
Абсолютно все указанные в статистике АЕБ бренды ушли в мае в минус, кроме китайского Foton, который, как и год назад, реализовал только одну машину. Ну а если брать остальные марки, то продажи Lada упали на 84%, Kia - на 81%, Hyundai - на 82%. Меньше остальных упали российские и китайские бренды. ГАЗ - на 57%, УАЗ - на 41%, Geely - на 55%, Changan - на 27%. И неудивительно, что в топ-10 самых успешных марок в мае вошли пять из РФ и КНР. Могло быть и больше, но Chery и Exeed сведения в АЕБ неожиданно не подали.
Топ-10 в итоге выглядит так: Lada - 6012 продаж, Kia - 3606, Hyundai - 2916, ГАЗ - 1890, Renault - 1789, УАЗ - 1302, Geely - 907, Haval - 892, Skoda - 805 и Volkswagen - 579.
Среди моделей в десятке машины только четырех брендов - Lada, Kia, Renault и Hyundai. Бестселлером мая стала Granta, опередившая Vesta и Kia Rio. А китайский кроссовер Geely Coolray смог обойти прежних фаворитов - Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Renault Logan.
"Основными причинами снижения продаж в сегменте новых авто стал их дефицит в связи с решением импортных брендов приостановить поставки на территорию РФ. Ограничения в объемах выпуска новых моделей также негативно отразились на статистике продаж. В России в мае работало только два автосборочных предприятия - УАЗ и Haval, что объясняется сохраняющейся нехваткой комплектующих для производства новых машин. Ввоз автомобилей также был очень сильно ограничен: регулярные поставки были только моделей Chery и Exeed", - рассказывает "РГ" Денис Мигаль, гендиректор сети автосалонов Fresh Auto.
Как считают эксперты, помочь исправить ситуацию частично сможет АвтоВАЗ. 8 июня стартует производство упрощенных Lada Granta. Ожидается, что в этом месяце компания выпустит до 10 тысяч таких машин.
"Lada Granta остается самым дешевым автомобилем в России. В марте, апреле и мае эта модель была лидером рынка. В нынешних условиях ее позиции могут только усилиться - цены на машины взлетели, выбора осталось меньше. Поэтому возобновление производства Granta, тем более в упрощенных версиях, может снизить ее цену и помочь АвтоВАЗу в столь сложный период", - считает руководитель пресс-службы аналитического агентства "Автостат" Азат Тимерханов.
Обозреватель "Дрома" Сергей Цыганов согласен с тем, что россияне ждут дешевых машин.
"Еще некоторое время назад все жили в ситуации, когда на рынок можно было выпускать любое количество автомобилей, и все равно их бы купили, сейчас ситуация явно не та. Рынок просел, и судя по всему, по косвенным признакам рынок ждет дешевых машин. И здесь у АвтоВАЗа феноменальное конкурентное преимущество, он может играть в широких пределах себестоимости и может дать автомобиль дешевле, чем кто-либо. Поэтому неудивительно, что компания стартует именно с Granta - это максимально дешевый автомобиль, который, скорее всего, рынком будет востребован, но вопрос - в каких объемах", - отмечает он.
Директор по развитию автомобильного портала "Дром" Антон Серков считает, что можно ожидать оживления рынка новых машин к осени.
"Но надо отметить, что это будет рост относительно лета этого года, а к прошлому году однозначно будет падение. По итогам 2022 года рынок новых машин просядет на 50-60%. При этом китайские марки могут занять лидирующие позиции и выйти в рост", - добавляет он.
Дмитрий Баринов, ведущий Telegram-канала "Автотелеграм", представитель РФ в конкурсе "Всемирный автомобиль года", не исключает появления в России новых китайских компаний.
"Постепенный рост рынка ожидаю не раньше последнего квартала года. К тому времени возможно восстановление производства корейских автомобилей. Кроме того, не исключаю выхода на наш рынок новых китайских компаний. К тому же наверняка будут построены логистические цепочки для полноценного параллельного импорта (пока компании их только тестируют). Разумеется, речи пока не идет о прежних объемах продаж. Они могут быть достигнуты только в случае полной отмены санкций. Без этого структура рынка серьезно поменяется. Резко увеличится импорт автомобилей с пробегом. Прежде всего из Японии, США и с Ближнего Востока", - заключает эксперт.