Когда автомобильный рынок сможет выйти из пике?

"Еще некоторое время назад все жили в ситуации, когда на рынок можно было выпускать любое количество автомобилей, и все равно их бы купили, сейчас ситуация явно не та. Рынок просел, и судя по всему, по косвенным признакам рынок ждет дешевых машин. И здесь у АвтоВАЗа феноменальное конкурентное преимущество, он может играть в широких пределах себестоимости и может дать автомобиль дешевле, чем кто-либо. Поэтому неудивительно, что компания стартует именно с Granta - это максимально дешевый автомобиль, который, скорее всего, рынком будет востребован, но вопрос - в каких объемах", - отмечает он.