Lada 2107 — самый распространенный в России автомобиль

Еще две модели «Лада» вошли в топ-3 самых распространенных в автопарке страны машин. Второй результат при этом зафиксирован за Lada 2109 — 1,2 млн авто, а третий -- показала Lada 2106 (1,14 млн ед.). Kia Rio заняла в этом списке 4-е место и соответственно стала самой распространенной иномаркой в автопарке страны. По состоянию на начало этого года в России числится 1 млн автомобилей Kia Rio. Также в топ-5 самых распространенных в российском автопарке машин входит внедорожник Lada 2121. По данным «Автостат Инфо», в стране зарегистрировано 965,3 тыс. таких машин.