Lada 2107 — самый распространенный в России автомобиль

По данным «Автостат Инфо», модель Lada 2107 — это самый распространенный в российском автопарке автомобиль. По состоянию на начало 2022 года в стране числятся 1,46 млн таких машин.
Еще две модели «Лада» вошли в топ-3 самых распространенных в автопарке страны машин. Второй результат при этом зафиксирован за Lada 2109 — 1,2 млн авто, а третий -- показала Lada 2106 (1,14 млн ед.). Kia Rio заняла в этом списке 4-е место и соответственно стала самой распространенной иномаркой в автопарке страны. По состоянию на начало этого года в России числится 1 млн автомобилей Kia Rio. Также в топ-5 самых распространенных в российском автопарке машин входит внедорожник Lada 2121. По данным «Автостат Инфо», в стране зарегистрировано 965,3 тыс. таких машин.
Десятку моделей с наибольшей представленностью в автопарке страны по состоянию на начало 2022 года дополнили также: Hyundai Solaris — 902 тыс. авто, Lada 2190 Granta — 786,3 тыс. авто, Ford Focus — 769,7 тыс. ед., Renault Logan — 758,5 тыс авто и Lada 2114 — 753,4 тыс.
Отметим, что по состоянию на начало 2022 года в России числятся почти 13 млн автомобилей Lada. Емкость российского автопарка составляет, согласно данным аналитиков, 44,04 млн авто.