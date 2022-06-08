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2 часа назад

Новости автомира: продажи премиальных автомобилей в России упали на 89%

Газета.Ruиещё 1

В России в мае 2022 года было продано 1457 новых премиальных автомобилей, что на 89% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи премиальных автомобилей в России упали на 89%
Фото: allcarz.ruallcarz.ru

По данным аналитиков, падение продаж связано в основном с тем, что практически весь премиум-сегмент состоит из марок, которые, согласно введенным против РФ санкциям, прекратили поставки автомобилей на наш рынок. Как следствие, запасы и ассортимент этих машин быстро сокращаются.

Больше всего в последний месяц весны в России было продано автомобилей марок Mercedes-Benz и BMW. Всего жители страны приобрели 413 «мерседесов» и 293 «баварцев». Третье место занимает Audi - продано 194 автомобиля. На четвертом месте среди премиум-марок находится Genesis. Автомобили этого бренда в мае разошлись тиражом в 115 единиц.

Ранее сообщалось, что количество официальных автомобильных дилерских центров в России может сократиться к концу 2022 года в два раза. К концу этого года на рынке могут остаться порядка 1,6 тыс. автодилеров.

Автоновости,BMW,Audi,Mercedes-Benz,
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