Продажи премиальных автомобилей в России упали на 89%

В России в мае 2022 года было продано 1457 новых премиальных автомобилей, что на 89% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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По данным аналитиков, падение продаж связано в основном с тем, что практически весь премиум-сегмент состоит из марок, которые, согласно введенным против РФ санкциям, прекратили поставки автомобилей на наш рынок. Как следствие, запасы и ассортимент этих машин быстро сокращаются.

Больше всего в последний месяц весны в России было продано автомобилей марок Mercedes-Benz и BMW. Всего жители страны приобрели 413 «мерседесов» и 293 «баварцев». Третье место занимает Audi - продано 194 автомобиля. На четвертом месте среди премиум-марок находится Genesis. Автомобили этого бренда в мае разошлись тиражом в 115 единиц.