Продажи премиальных автомобилей в России упали на 89%

В России в мае 2022 года было продано 1457 новых премиальных автомобилей, что на 89% меньше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По данным аналитиков, падение продаж связано в основном с тем, что практически весь премиум-сегмент состоит из марок, которые, согласно введенным против РФ санкциям, прекратили поставки автомобилей на наш рынок. Как следствие, запасы и ассортимент этих машин быстро сокращаются.
Больше всего в последний месяц весны в России было продано автомобилей марок Mercedes-Benz и BMW. Всего жители страны приобрели 413 «мерседесов» и 293 «баварцев». Третье место занимает Audi - продано 194 автомобиля. На четвертом месте среди премиум-марок находится Genesis. Автомобили этого бренда в мае разошлись тиражом в 115 единиц.
Ранее сообщалось, что количество официальных автомобильных дилерских центров в России может сократиться к концу 2022 года в два раза. К концу этого года на рынке могут остаться порядка 1,6 тыс. автодилеров.