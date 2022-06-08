В России запатентовали премиальный кроссовер из Вьетнама

В настоящее время вьетнамская компания Vinfast официально не продает автомобили в России, но собирается: в мае стало известно, что до нашего рынка доберутся две модели, среднеразмерный кроссовер VF8 и более крупный VF9. Теперь же в базе Роспатента обнаружились изображения третьей модели, паркетника VF7, который дебютировал в статусе концепта в январе этого года. Но его появление в стране пока не подтверждено.

Фото: © Роспатент © Роспатент

Роспатент

Роспатент

Автомобильная марка VinFast основана холдингом Vingroup. В его состав входят компании из разных сфер — от недвижимости, образования и здравоохранения до сельского хозяйства, туризма и продаж потребительских товаров. Примечательно, что основатель Vingroup, первый долларовый миллионер Вьетнама Фам Нят Выонг, в 90-х годах прошлого века приумножил капитал на производстве лапши быстрого приготовления.

VinFast быстро развивается, и в настоящее время в линейку бренда входят несколько моделей, которые были созданы совместно с немецкими Bosch и Magna, а над их дизайном работало итальянское ателье Pininfarina. Сам автопроизводитель заявляет, что автомобили сочетают в себе «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии».

paultan.org

paultan.org

paultan.org

На новых патентных изображениях из базы Роспатента запечатлен концептуальный кроссовер с индексом VF7, за дизайн которого отвечали Pininfarina и Torino Design. Пока известно лишь то, что в основе шоу-кара лежит модульная платформа, а в движение его приводит электрическая силовая установка. В ходе мировой премьеры VF7 на выставке CES-2022 в Лос-Анджелесе было объявлено, что VF7 станет серийным уже в следующем году. Более того, ему обещан автопилот второго уровня (иными словами, продвинутый круиз-контроль), который в перспективе может быть обновлен до третьего уровня по шкале SAE.