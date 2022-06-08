Hyundai раскрыла подробности о самом маленьком кроссовере

Через неделю в Индии состоится премьера обновлённого Hyundai Venue, который продаётся не только на рынке этой страны, но и сумел добраться даже до США. Компания уже принимает заказы на новый "паркетник", поэтому вынужденно рассказала, чем автомобиль 2023 модельного года отличается от предшественника.

Фото: Hyundai Hyundai

Дизайнерская составляющая внешнего вида была раскрыта в начале июня на тизерах: автомобиль получил пересмотренную переднюю часть с "безрамочной" решёткой радиатора, другие фонари, соединённые между собой, и бамперы другого дизайна.

Дизайн салона если изменится, то, судя по всему, не кардинально. У Venue, как и ожидалось, появится цифровая приборная панель. Также в списке обновок: телематический комплекс, мультимедиа с прошивкой, которая включает в себя встроенный голосовой помощник от Google (также есть Alexa от Amazon) и Sound Natures - шесть треков со звуками природы, которые, по словам компании, должны способствовать безмятежному вождению. Также Venue 2023 года получит задние кресла с регулировкой наклона спинки - эта опция уникальна для сегмента субкомпактных "паркетников".

Линейка двигателей осталась без изменений. В неё входят дизельный 1.5 CRDi, агрегатируемый только МКП, бензиновые литровая турботройка (iMT или преселективный "робот") и "атмосферник" объёмом 1.2 литра семейства Kappa (МКП).

Премьера обновлённого Hyundai Venue состоится 16 июня 2022 года. Сколько будет стоить кроссовер, пока не уточняется. Дореформенная версия оценивается минимум в 762 000 рупий (598 000 рублей).