Россияне стали чаще брать кредиты на старые машины

Спрос на автомобильные кредиты в России в мае этого года увеличился на 60% к апрелю и на 100% к марту, сообщает «Коммерсантъ». Но если раньше граждане брали кредиты на покупку в основном новых автомобилей, то за май на них пришлось только 8,5% выданных ссуд.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Также изменился и размер выдаваемых кредитов. По данным «Открытие Авто», если средний чек по автокредитам в апреле составлял 2 млн руб., то в мае он снизился до 1,9 млн руб. На автомобиль с пробегом за тот же период он сократился с 910 тыс. до 905 тыс. руб. За первую неделю июня средний размер автокредита на новую машину составил 1,83 млн руб., а на подержанную 887 тыс. руб.