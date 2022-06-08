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1 час назад

Новости автомира: компания Ford представила обновленный хэтчбек Ford Focus

ПроКроссовер.ру

Нынешний Ford Focus продается с 2018 года, и с тех пор вышла волна свежих соперников, включая Volkswagen Golf восьмого поколения , Peugeot 308 и SEAT Leon. Чтобы отбиваться от новичков. Ford обновляет Focus, придавая ему новый внешний вид, обновленные технологии интерьера и отделку салона.

Ford обновил хэтчбек Focus
Фото: Ford Ford

Спереди Focus принимает новый дизайн Ford, как уже было показано недавно представленной Fiesta с фейслифтингом. Синий овальный значок теперь расположен внутри более крупной и закругленной решетки радиатора, а не над ней. Сама решетка получила хромированную окантовку и горизонтальные полосы, а передняя часть автомобиля была приподнята.

Новый Focus сохраняет линейку двигателей предыдущей модели с рядом бензиновых, дизельных и мягких гибридных вариантов. 1,0-литровый бензиновый агрегат EcoBoost мощностью 99 л.с. работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Единственным дизельным вариантом является 1,5-литровый двигатель EcoBlue мощностью 118 л.с.

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