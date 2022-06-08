Ford обновил хэтчбек Focus

Нынешний Ford Focus продается с 2018 года, и с тех пор вышла волна свежих соперников, включая Volkswagen Golf восьмого поколения , Peugeot 308 и SEAT Leon. Чтобы отбиваться от новичков. Ford обновляет Focus, придавая ему новый внешний вид, обновленные технологии интерьера и отделку салона.

Фото: Ford Ford

Спереди Focus принимает новый дизайн Ford, как уже было показано недавно представленной Fiesta с фейслифтингом. Синий овальный значок теперь расположен внутри более крупной и закругленной решетки радиатора, а не над ней. Сама решетка получила хромированную окантовку и горизонтальные полосы, а передняя часть автомобиля была приподнята.