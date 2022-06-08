Chery Arrizo 5 GT в стиле Lexus сфотографировали без камуфляжа

О том, что у китайского Chery Arrizo 5 Plus будет спортивная версия GT, стало известно несколько месяцев назад. Тогда китайские СМИ опубликовали шпионские фотографии прототипа в камуфляже, а теперь в их распоряжении оказались снимки машины без маскировки. Оказалось, что у Arrizo 5 GT совершенно черный кузов, черные диски и оранжевые тормозные суппорты, а радиаторная решетка по форме напоминает современные автомобили Lexus.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

В числе внешних отличий — агрессивные бамперы, сдвоенные круглые патрубки выпускной системы (у обычного Arrizo 5 они трапециевидные) и черные 17-дюймовые диски.

Однако, в отличие от большинства подобный оспортивленных автомобилей, у Arrizo 5 GT дело не ограничилось новыми элементами декора и цветом кузова (будет также доступен оранжевый оттенок), — у спортседана еще и мощный двигатель и иные настройки шасси.

autohome.com.cn

autohome.com.cn

autohome.com.cn

Новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,6 литра, которая развивает 197 лошадиных сил и работает в тандеме с семидиапазонным «роботом». Для сравнения, обычный Arrizo 5 комплектуется 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 116 лошадиных сил и турбомотором того же объема, который выдает 156 сил. Коробка передач — вариатор.