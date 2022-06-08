Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+22° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: спортседан Chery Arrizo 5 GT в стиле Lexus сфотографировали без камуфляжа

Motor.ruиещё 1

О том, что у китайского Chery Arrizo 5 Plus будет спортивная версия GT, стало известно несколько месяцев назад. Тогда китайские СМИ опубликовали шпионские фотографии прототипа в камуфляже, а теперь в их распоряжении оказались снимки машины без маскировки. Оказалось, что у Arrizo 5 GT совершенно черный кузов, черные диски и оранжевые тормозные суппорты, а радиаторная решетка по форме напоминает современные автомобили Lexus.

Chery Arrizo 5 GT в стиле Lexus сфотографировали без камуфляжа
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

В числе внешних отличий — агрессивные бамперы, сдвоенные круглые патрубки выпускной системы (у обычного Arrizo 5 они трапециевидные) и черные 17-дюймовые диски.

Однако, в отличие от большинства подобный оспортивленных автомобилей, у Arrizo 5 GT дело не ограничилось новыми элементами декора и цветом кузова (будет также доступен оранжевый оттенок), — у спортседана еще и мощный двигатель и иные настройки шасси.

autohome.com.cn
autohome.com.cn
autohome.com.cn

Новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,6 литра, которая развивает 197 лошадиных сил и работает в тандеме с семидиапазонным «роботом». Для сравнения, обычный Arrizo 5 комплектуется 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 116 лошадиных сил и турбомотором того же объема, который выдает 156 сил. Коробка передач — вариатор.

В России Chery пока представлена только кроссоверами, однако еще в прошлом году несколько экземпляров Arrizo 5 были замечены в Москве — вероятно, автомобили привезли для сертификации. Впрочем, вряд ли модель поступит в продажу в этом году, так как в графике новинок для нашего рынка на 2022 год седаны не значатся.

Автоновости,Chery,Lexus,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители