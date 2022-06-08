Cupra показала крошечный электрокар с запасом хода 440 км

Марка Cupra представила вторую версию концепта UrbanRebel. Во-первых, электрокар стал ближе к серийной машине, в частности, лишился агрессивного обвеса. Во-вторых, появилась информация о потенциальной дальности хода — 440 километров.

Осенью прошлого года Cupra представила концепт UrbanRebel. Шоу-кар не был далёк от серийного автомобиля, хотя и обладал незаурядной внешностью и избыточной для его размеров мощностью: постоянные 250 киловатт (340 лошадиных сил) и пиковые 320 (435 сил). Предполагалось, что хэтчбек разгонится до первой «сотни» за 3,2 секунды, то есть окажется быстрее 640-сильного Porsche Cayenne Turbo GT.

Cupra

Cupra

Вторая версия UrbanRebel получилась более спокойной. Например, исчезло агрессивное аэродинамическое «оперение» и заметно снизилась отдача силовой установки — до 166 киловатт, или 226 лошадиных сил. Ускорение до ста теперь занимает 6,9 секунда, вдобавок появилась информация о потенциальной дальности хода — 440 километров. Для хэтчбека обещаны параметрический дизайн, детали из вторичного пластика и биополимеров, а также широкое применение технологий 3D-печати и 3D-вязки.