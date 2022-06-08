Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
14 минут назад

Новости автомира: Cupra показала крошечный электрокар с запасом хода 440 км

Motor.ru

Марка Cupra представила вторую версию концепта UrbanRebel. Во-первых, электрокар стал ближе к серийной машине, в частности, лишился агрессивного обвеса. Во-вторых, появилась информация о потенциальной дальности хода — 440 километров.

Cupra показала крошечный электрокар с запасом хода 440 км
Фото: Motor.ruMotor.ru

Осенью прошлого года Cupra представила концепт UrbanRebel. Шоу-кар не был далёк от серийного автомобиля, хотя и обладал незаурядной внешностью и избыточной для его размеров мощностью: постоянные 250 киловатт (340 лошадиных сил) и пиковые 320 (435 сил). Предполагалось, что хэтчбек разгонится до первой «сотни» за 3,2 секунды, то есть окажется быстрее 640-сильного Porsche Cayenne Turbo GT.

Cupra
Cupra

Вторая версия UrbanRebel получилась более спокойной. Например, исчезло агрессивное аэродинамическое «оперение» и заметно снизилась отдача силовой установки — до 166 киловатт, или 226 лошадиных сил. Ускорение до ста теперь занимает 6,9 секунда, вдобавок появилась информация о потенциальной дальности хода — 440 километров. Для хэтчбека обещаны параметрический дизайн, детали из вторичного пластика и биополимеров, а также широкое применение технологий 3D-печати и 3D-вязки.

В основу серийного Cupra UrbanRebel ляжет переднеприводная «тележка» MEB Small. Хэтчбек будут выпускать на предприятии в Марторелле, что недалеко от Барселоны. Собственно, и сам электрокар разработан и спроектирован в Испании. Рыночный дебют запланирован на 2025 год.

Автоновости,Porsche Cayenne,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители