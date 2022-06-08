В Москве продают эксклюзивный Maybach, построенный для Каддафи

На сайте «Авто.ру» в Москве выставили на продажу роскошное купе Maybach 57S образца 2010 года. Премиальный автомобиль, который предназначался для бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи, уже попадал в поле зрения специалистов в прошлом году. Теперь же уникальную модель впервые привезли в Россию. За эксклюзивный «Майбах» с пробегом чуть больше пяти тысяч километров продавец запросил 120 миллионов рублей.

Фото: © Авто.ру © Авто.ру

Впервые о продаже Maybach 57S стало известно в январе прошлого года. Тогда продавец из Нидерландов сообщил, что эксклюзивное купе подготовили специалисты ателье Xenatec по заказу Каддафи. Ливийский революционер должен был получить автомобиль в конце 2011 года, однако в октябре того же года Каддафи убили. Первый продавец оценил купе с пробегом менее трёх тысяч километров в 962 000 евро, что по прошлогоднему курсу составляло около 88 миллионов рублей.

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Теперь двухцветный «Майбах» с кожаным салоном, выполненным в бежевых тонах, добрался до России. Согласно описанию, с прошлого года пробег купе достиг 5300 километров. Под капотом двухдверки находится шестилитровый бензиновый V12, отдачу которого довели до 612 лошадиных сил. Специалисты утверждают, что подобных «заряженных» купе построили от 10 до 20 штук.

Приобрести роскошный Maybach 57S с порядковым номером 004 можно за 120 миллионов рублей.