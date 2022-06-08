Купить Tesla со скидкой больше не получится

Те, кто мечтал стать владельцем новой модели Tesla, лишились государственной субсидии. На этот раз от её предоставления покупателям отказались власти штата Техас.

Фото: Tesla Tesla

У Илона Маска есть космос амбиций, но нет ответов, почему у Tesla такие проблемы с качеством и безопасностью, нет отдела по связям с общественностью, который бы сделал компанию более открытой, и её акции бы не летели вниз. Также у компании Маска нет дилеров - по этой причине власти Техаса решили не включать ни одну Tesla в список моделей, попадающих под субсидирование, поэтому решившим купить электрокар скидка в размере 2500 долларов не предоставляется.

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Лаура Лопе, менеджер по связям со СМИ Техасской комиссии по качеству окружающей среды, объяснила, почему в списке "льготных" электрокаров нет Tesla:

"Программа субсидирования требует, чтобы автомобили, попадающие под её действие, были куплены в аренду у лицензированного дилера или лизинговой компании в Техасе. Согласно законодательству штата, авто, приобретённые напрямую у автопроизводителя или у дистрибьютора за пределами Техаса, не имеющими лицензии на ведение деятельности у нас, не имеют права на предоставление скидки".

В Остине, находящимся в Техасе, у Tesla есть гигафабрика, выпускающая Tesla Model Y, здесь в 2023 году, если снова не появится непредвиденных обстоятельств, состоится запуск пикапа Cybertruck. Но продавать техасцам авто, выпущенные на заводе в Остине, Tesla не имеет права из-за отсутствия авторизованных дилеров. В результате этого логистика усложняется в разы: "Тесле" для начала нужно вывезти авто из штата, а затем снова ввезти его. Компания пыталась добиться внесения поправок, но Палата представителей отклонила их в 2021 году, поэтому Tesla сможет попробовать пролоббировать свои интересы только в 2023 году.