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5 минут назад

Новости автомира: купить Tesla со скидкой больше не получится

Российская Газета

Те, кто мечтал стать владельцем новой модели Tesla, лишились государственной субсидии. На этот раз от её предоставления покупателям отказались власти штата Техас.

Купить Tesla со скидкой больше не получится
Фото: TeslaTesla

У Илона Маска есть космос амбиций, но нет ответов, почему у Tesla такие проблемы с качеством и безопасностью, нет отдела по связям с общественностью, который бы сделал компанию более открытой, и её акции бы не летели вниз. Также у компании Маска нет дилеров - по этой причине власти Техаса решили не включать ни одну Tesla в список моделей, попадающих под субсидирование, поэтому решившим купить электрокар скидка в размере 2500 долларов не предоставляется.

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Лаура Лопе, менеджер по связям со СМИ Техасской комиссии по качеству окружающей среды, объяснила, почему в списке "льготных" электрокаров нет Tesla:

"Программа субсидирования требует, чтобы автомобили, попадающие под её действие, были куплены в аренду у лицензированного дилера или лизинговой компании в Техасе. Согласно законодательству штата, авто, приобретённые напрямую у автопроизводителя или у дистрибьютора за пределами Техаса, не имеющими лицензии на ведение деятельности у нас, не имеют права на предоставление скидки".

В Остине, находящимся в Техасе, у Tesla есть гигафабрика, выпускающая Tesla Model Y, здесь в 2023 году, если снова не появится непредвиденных обстоятельств, состоится запуск пикапа Cybertruck. Но продавать техасцам авто, выпущенные на заводе в Остине, Tesla не имеет права из-за отсутствия авторизованных дилеров. В результате этого логистика усложняется в разы: "Тесле" для начала нужно вывезти авто из штата, а затем снова ввезти его. Компания пыталась добиться внесения поправок, но Палата представителей отклонила их в 2021 году, поэтому Tesla сможет попробовать пролоббировать свои интересы только в 2023 году.

Так или иначе, но продажи Tesla доказывают, что их модель без дилера работает прекрасно. Основной её плюс заключается в том, что клиент не подвергается ценовому насилию: нет дилера - нет безумных наценок. Однако аналогичную функцию дилера прекрасно выполняет сама компания, спекулируя на сроках доставки.

Автоновости,Tesla,
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