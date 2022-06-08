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1 час назад

Новости автомира: Skoda возобновит производство автомобилей на Украине

Газета.Ru

Чешская компания Skoda возобновит поставки машинокомплектов на Украину для сборки автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

Skoda возобновит производство автомобилей на Украине
Фото: Алина Распопова/«Газета.Ru»Алина Распопова/«Газета.Ru»

По данным издания, первые 80 машинокомплектов в ближайшее время будут доставлены на завод Eurocar, расположенный в селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области. В Skoda заявили, что объем поставок и выпуска автомобилей будет зависеть от ситуации на Украине.

Украинское предприятие собирает автомобили Skoda Superb, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Fabia Combi для местного рынка. Выпуск машин на Eurocar был приостановлен в начале марта этого года из-за проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что украинские компании «Инфоком ЛТД» и UGV Chargers разрабатывают «народный электромобиль». Машина получит быстросъемные аккумуляторы, которые можно будет заменить за несколько минут.

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