Skoda возобновит производство автомобилей на Украине

Чешская компания Skoda возобновит поставки машинокомплектов на Украину для сборки автомобилей. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, первые 80 машинокомплектов в ближайшее время будут доставлены на завод Eurocar, расположенный в селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области. В Skoda заявили, что объем поставок и выпуска автомобилей будет зависеть от ситуации на Украине.