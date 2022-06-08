Как изменились цены на детали для популярных автомобилей

Специалисты компании «Ингосстрах» считают, что не стоит опасаться тотального дефицита запчастей.
Сейчас страховщики совместно с дилерскими центрами сосредоточились на решении проблемы возможного дефицита автозапчастей. Техцентры приобретают детали на центральных складах автопроизводителей. С конца зимы склады либо не пополняются, либо приходят небольшие партии — в частности, с Запада приезжают единицы грузовиков. Детали к практически всем автомобилям европейских и американских производителей поставляются в очень ограниченном количестве.
С азиатскими брендами ситуация лучше. Усложнилась логистика и увеличились сроки поставки для китайских брендов, но склады так или иначе пополняются.
Логистические проблемы корейских автопроизводителей, возникшие в 2021 году, плавно перетекли и в этот год, однако, как и в случае с китайскими брендами, детали хоть и с задержкой, но поставляются.
Для японских автопроизводителей ситуация неоднозначная. Компании, у которых региональный склад находится в Европе, сталкиваются с теми же проблемами, что и «европейцы». В свою очередь те, кто везет запасные части напрямую из Японии железной дорогой, все равно пополняют складские запасы.
Отдельно можно говорить о компаниях, которые производят детали в России (часть моделей Renault, Nissan, Toyota). По нашим данным, центральные склады этих брендов имеют требуемый запас кузовных деталей.
Параллельно продолжается работа по альтернативным каналам поставок запчастей в Россию. Сейчас основной поток деталей идет из Китая, в меньшей степени из Турции и ОАЭ. Основные сложности наблюдаются у европейских брендов. Альтернативные запчасти, поступающие из Китая, Турции, производятся на заводах в этих странах. ОАЭ выступает консолидатором запасов деталей, произведенных как в Европе, так и в Японии.
В итоге логистика занимает больше времени, но тотального дефицита запчастей можно не бояться.
Конечно, острым вопросом остаются цены. Рост стоимости различен от бренда к бренду, но средневзвешенно цены повысились примерно на 32%. Повышение связано с изменением логистических цепочек, удлинением маршрутов доставки, увеличением количества посредников. Валютные колебания влияют на конечную цену, но сейчас не являются основополагающим фактором ценообразования.
Больше всего подорожали запчасти марок Ford, GAC, Suzuki, Infiniti, Opel, Chevrolet и Cadillac, в меньшей степени ценовые изменения затронули бренды УАЗ, Subaru, Toyota и Lexus.
Рост розничных цен на автозапчасти, по оценкам «Ингосстраха», с 23.02.2022 по 23.05.2022:
Марка Рост цен, %
BMW 33
Mini 33
Citroen 49
Peugeot 49
Opel 56
Ford 102
Hyundai 30
Genesis 32
Haval 27
GAC 66
Geely 31
Nissan 25
Infiniti 53
Datsun 25
Jaguar 28
Land Rover 28
Kia 26
Mitsubishi 25
Renault 31
Suzuki 73
Volvo 35
Audi 40
Volkswagen 26
Skoda 30
Toyota 20
Lexus 20
Opel 57
Chevrolet 57
Cadillac 57
Changan 47
Chery 30
Mazda 27
Subaru 15
Chrysler 36
Jeep 36
Dodge 36
Fiat 36
Porsche 55
Лада 26
УАЗ 18