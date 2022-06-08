Как изменились цены на детали для популярных автомобилей

Специалисты компании «Ингосстрах» считают, что не стоит опасаться тотального дефицита запчастей.

Сейчас страховщики совместно с дилерскими центрами сосредоточились на решении проблемы возможного дефицита автозапчастей. Техцентры приобретают детали на центральных складах автопроизводителей. С конца зимы склады либо не пополняются, либо приходят небольшие партии — в частности, с Запада приезжают единицы грузовиков. Детали к практически всем автомобилям европейских и американских производителей поставляются в очень ограниченном количестве.

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С азиатскими брендами ситуация лучше. Усложнилась логистика и увеличились сроки поставки для китайских брендов, но склады так или иначе пополняются.

Логистические проблемы корейских автопроизводителей, возникшие в 2021 году, плавно перетекли и в этот год, однако, как и в случае с китайскими брендами, детали хоть и с задержкой, но поставляются.

Для японских автопроизводителей ситуация неоднозначная. Компании, у которых региональный склад находится в Европе, сталкиваются с теми же проблемами, что и «европейцы». В свою очередь те, кто везет запасные части напрямую из Японии железной дорогой, все равно пополняют складские запасы.

Отдельно можно говорить о компаниях, которые производят детали в России (часть моделей Renault, Nissan, Toyota). По нашим данным, центральные склады этих брендов имеют требуемый запас кузовных деталей.

Параллельно продолжается работа по альтернативным каналам поставок запчастей в Россию. Сейчас основной поток деталей идет из Китая, в меньшей степени из Турции и ОАЭ. Основные сложности наблюдаются у европейских брендов. Альтернативные запчасти, поступающие из Китая, Турции, производятся на заводах в этих странах. ОАЭ выступает консолидатором запасов деталей, произведенных как в Европе, так и в Японии.

В итоге логистика занимает больше времени, но тотального дефицита запчастей можно не бояться.

Конечно, острым вопросом остаются цены. Рост стоимости различен от бренда к бренду, но средневзвешенно цены повысились примерно на 32%. Повышение связано с изменением логистических цепочек, удлинением маршрутов доставки, увеличением количества посредников. Валютные колебания влияют на конечную цену, но сейчас не являются основополагающим фактором ценообразования.

Больше всего подорожали запчасти марок Ford, GAC, Suzuki, Infiniti, Opel, Chevrolet и Cadillac, в меньшей степени ценовые изменения затронули бренды УАЗ, Subaru, Toyota и Lexus.

Рост розничных цен на автозапчасти, по оценкам «Ингосстраха», с 23.02.2022 по 23.05.2022:

Марка Рост цен, %

BMW 33

Mini 33

Citroen 49

Peugeot 49

Opel 56

Ford 102

Honda, Acura 52

Hyundai 30

Genesis 32

Haval 27

GAC 66

Geely 31

Nissan 25

Infiniti 53

Datsun 25

Jaguar 28

Land Rover 28

Kia 26

Mitsubishi 25

Renault 31

Suzuki 73

Volvo 35

Audi 40

Volkswagen 26

Skoda 30

Toyota 20

Lexus 20

Opel 57

Chevrolet 57

Cadillac 57

Changan 47

Chery 30

Mazda 27

Subaru 15

Chrysler 36

Jeep 36

Dodge 36

Fiat 36

Porsche 55

Лада 26