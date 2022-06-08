"АвтоВАЗ" раскрыл комплектацию упрощенной Lada Granta

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Granta Classic 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Lada Lada

Так, в комплектации изменился список стандартного оборудования: в нее включены окрашенные дверные молдинги, обогрев и электропривод зеркал. Опционально предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

В комплектацию Classic также входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, 4 динамика, стальные диски с колпаками. Автомобиль доступен с бензиновым двигателем мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль будет выпускаться в кузовах седан, литфбек и универсал. Стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время.