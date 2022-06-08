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1 час назад

Новости автомира: бренд Honda представил кроссовер HR-V 2023 модельного года

ПроКроссовер.ру

Компания Honda представила в США кроссовер HR-V второго поколения. Совершенно новый внедорожник Honda HR-V основан на той же платформе, что и его седан Civic 11-го поколения, что дает ему более длинную колесную базу и более широкую посадку по сравнению с его предшественником.

Бренд Honda представил кроссовер HR-V 2023 модельного года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

С точки зрения дизайна, Honda HR-V 2023 модельного года отличается яркой новой передней решеткой, по бокам которой расположены гладкие светодиодные фары со встроенными указателями поворота и светодиодными дневными ходовыми огнями. У внедорожника длинный капот спереди, большие легкосплавные диски нового дизайна, покатая линия крыши и задние светодиодные фонари. Также имеется спойлер на задней двери, который добавляет спортивности внедорожнику.

Honda еще не раскрыла интерьер HR-V 2023 года, но ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы. Даже технические характеристики трансмиссии еще не объявлены, хотя Honda упомянула об использовании более отзывчивого двигателя. HR-V 2023 также имеет независимую заднюю подвеску.

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