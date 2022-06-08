Бренд Honda представил кроссовер HR-V 2023 модельного года

Компания Honda представила в США кроссовер HR-V второго поколения. Совершенно новый внедорожник Honda HR-V основан на той же платформе, что и его седан Civic 11-го поколения, что дает ему более длинную колесную базу и более широкую посадку по сравнению с его предшественником.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

С точки зрения дизайна, Honda HR-V 2023 модельного года отличается яркой новой передней решеткой, по бокам которой расположены гладкие светодиодные фары со встроенными указателями поворота и светодиодными дневными ходовыми огнями. У внедорожника длинный капот спереди, большие легкосплавные диски нового дизайна, покатая линия крыши и задние светодиодные фонари. Также имеется спойлер на задней двери, который добавляет спортивности внедорожнику.