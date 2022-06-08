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3 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» возобновил производство

Лера Букина

«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«АвтоВАЗ» возобновил производство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«8 июня 2022 года АО «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», - указал автопроизводитель.

Что касается цены новой комплектации, то она будет объявлена в ближайшее время, заявили в «АвтоВАЗе». Конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

Ранее сообщалось, что завод Renault в Москве, который располагается в районе Печатники, официально переименовали в «Москвич».

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