«АвтоВАЗ» возобновил производство

«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства автомобилей на заводе в Тольятти после простоя с конца апреля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«8 июня 2022 года АО «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», - указал автопроизводитель.

Что касается цены новой комплектации, то она будет объявлена в ближайшее время, заявили в «АвтоВАЗе». Конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.