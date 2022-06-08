В «АвтоВАЗе» раскрыли комплектацию упрощенной Lada Granta

В упрощенной комплектации Lada Granta сохранились электростеклоподъемники и электроусилитель руля. Об этом сообщается на сайте «АвтоВАЗа».

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Автодилеры ранее рассказали «Ведомостям», что во второй половине июня «АвтоВАЗ» планирует выпустить первый автомобиль после простоя. Сообщалось, что это будет Lada в упрощенной комплектации - без ABS (антиблокировочной системы тормозов), тревожной кнопки «ЭРА–ГЛОНАСС», подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

Собеседники газеты предположили, что машина будет стоить больше 600 тысяч рублей. Минимальная стоимость Granta в стандартной комплектации с одной подушкой безопасности, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и ABS в конце мая составляла 727 900 рублей.

8 июня в «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска Lada Granta Classic 2022 модельного года. В компании подчеркнули, что эта Lada Granta станет самым доступным легковым автомобилем на российском рынке.

«Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», - заявили в компании.

Упрощенная Lada Granta получила окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

В ее комплектацию включили электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовку с четырьмя динамиками.

Мощность двигателя - 90 лошадиных сил, коробка передач - механическая. Машина будет доступна в кузовах седан, литфбек, универсал и специальной модификации Drive Active.