Toyota Tacoma больше не пробивает рессорой топливный бак

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провёл краш-тест Toyota Tacoma 2022 модельного года с удлинённой колёсной базой. Пикап снова оказался, мягко говоря, в некоторых моментах безопасности далёким от идеала, но всё-таки прогресс есть.

Фото: Toyota Toyota

В краш-тесте с перекрытием Toyota Tacoma получил оценку Marginal, являющуюся второй после самой низкой Poor, которая была поставлена пикапу в октябре 2021 года в аналогичном испытании. Тогда задние рессоры пробили топливный бак, что в условиях реального ДТП чревато катастрофой.

На этот раз модель с краш-тестом справилась лучше, но по-прежнему есть над чем поработать: основная претензия к защите переднего пассажира, голени которого могут получить травмы различной степени тяжести, также был зафиксирован удар манекена головой о рукоятку.

"Toyota производит автомобили, которые соответствуют или даже превосходят федеральные требования к безопасности. Тесты IIHS отличаются повышенной строгостью, а их результаты являются ещё одной отправной точкой для наших инженеров при разработке или модернизации существующих авто", - приводит комментарий Toyota издание Motor1.

Также автопроизводитель отметил, что оценка Good была выставлена в пяти краш-тестах, также превосходно показали себя система предотвращения столкновений с другими авто и опциональные светодиодные фары.