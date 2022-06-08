Фото дня: Skoda вывела на тесты Superb нового поколения

Skoda продолжает испытания Superb нового поколения, который унифицируют со следующим Volkswagen Passat. Судя по свежим шпионским фотографиям, которые оказались в распоряжении Motor1.com, в настоящее время чешская марка тестирует закамуфлированный лифтбек, причем это тестовый мул — то есть используется кузов автомобиля предыдущего поколения, а «начинка» новая. Skoda уже не первый раз использует этот прием: например, в конце прошлого года шпионы сфотографировали прототип нового Superb в кузове актуального универсала.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В основу следующего Superb ляжет модульная платформа, которую он разделит с новым Volkswagen Passat, а сборку обеих моделей перенесут на мощности завода в Братиславе (Словакия) — они будут выпускаться в кузовах лифтбек и универсал. Пока же Passat собирают в Германии, а Superb — в Чехии.

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Изменения в дизайне Superb будут носить эволюционных характер. Ранее стилист Skoda Петр Матушинец, который специализируется на экстерьерах, заявил, что Superb будет выдержан в той же дизайнерской концепции, что и нынешняя Octavia.

Обеим моделям прочат бензиновые и дизельные двигатели в сочетании с передним либо полным приводом. Из списка доступных коробок передач, скорее всего, исключат «механику», так как у актуальных моделей трехпедальная версия популярностью не пользуется. Кроме того, обе модели могут получить по электрической версии, однако первыми на рынке все же появятся варианты с ДВС. Motor1.com предполагает, что и Superb, и Passat также будут выпускаться в виде подзаряжаемых гибридов.

На европейском рынке у Superb все меньше конкурентов, так как главные соперники D-класса, такие как Ford Mondeo, Citroen C5 и Opel Insignia, либо уже сняты с производства, либо покинут конвейер в обозримом будущем.