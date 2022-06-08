Автоэксперты посоветовали не продавать автомобиль в случае поломки

В России наблюдается дефицит не только автомобилей, но и запчастей для их обслуживания и ремонта. По этой причине многие граждане решаются на перепродажу транспортных средств. Это позволяет выручить денежные средства. Однако эксперты не рекомендуют продавать машину в современных условиях, даже в случае серьезной поломки.

Фото: Car.ru Car.ru

В более непростую ситуацию попали владельцы автомобилей, которые все еще находятся на гарантии. Новых поставок запчастей нет, поэтому единственным вариантом остается ожидание. В скором времени дилеры все равно начнут получать автомобильные запчасти. Даже если владельцу машины удастся найти не оригинальные запасные части, проводить ремонт транспортного средства своими силами нельзя. В противном случае можно остаться без гарантии на машину.

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Кроме того, нельзя исключать вероятность того, что среди приобретенных запчастей попадутся подделки, которые нанесут больший вред технике. Если транспортное средство не на гарантии, можно обратить внимание на не оригинальные запчасти для проведения ремонта. Но для этого лучше всего выбирать проверенный и надежный сервис. В современных условиях подобрать комплектующие и запчасти можно и на маркетплейсе. Главное - знать, какие подойдут по конструкции и качеству.

Если автомобиль сломался, а ремонтировать его нет возможности, не стоит сразу бросаться на вторичный рынок для перепродажи. Аналогичного мнения придерживаются и автомобильные эксперты. Сначала нужно определить, какая именно неисправность есть в автомобиле. После этого можно составить план решения проблемы - оценить, где ремонт окажется выгоднее, а сроки поставки комплектующих короче.

У автомобилистов в России есть еще одна возможность. Если человек не может обходиться без транспортного средства, он может отдать его на ремонт в сервис официального дилера. В таких случаях предоставляется подменный автомобиль - транспорт, который можно эксплуатировать до сдачи личной машины из ремонта.