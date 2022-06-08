Toyota может представить новый пикап

Компания Toyota в скором времени может показать на рынке новый автомобиль. По предварительной информации, это будет прямой конкурент американского пикапа Ford Maverick. Такое решение говорит о том, что японский производитель официально возвращается в класс компактных грузовых автомобилей, где в свое время лидером выступал его Toyota Tacoma.

Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz - автомобили, которые стали началом новой истории сегмента небольших пикапов. Эта категория на рынке давно была забыта и заброшена именитыми производителями, так как грузовики начали стремительно увеличиваться в размерах. С появлением новых моделей сегмент ожил, поэтому теперь у жителей США есть широкий выбор пикапов в разных форматах и размерах, что позволяет вспомнить старую привязанность к грузовой сфере.

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Hyundai Santa Cruz оказался одним из самых популярных авто в 2021 году. У компании Ford наблюдается аналогичная статистика - в начале этого года производитель даже прекратил прием заказов из-за слишком высокого спроса на пикап Maverick. С января в общей сложности данные модели были реализованы в объеме 50 тысяч экземпляров.

Есть еще один производитель, который задумывается о возвращении в сегмент средних грузовиков на рынке США - Toyota. Данный класс в свое время оказался территорией успеха для японского производителя. Его известная модель Tacoma продавалась крупными партиями и занимала место лидера по реализации.

Слухи о возвращении японцев в класс небольших пикапов начали появляться после заявления старшего вице-президента Toyota MNA по автомобильным схемам. Джек Холлис сообщил, что в модельному ряду компании Toyota есть место для подобия среднеразмерного Tacoma. Он также обратил внимание на актуальность всего одного вопроса - как убрать пустое место в линейке?

Холлис добавил, что компания Toyota всегда продолжала рассматривать класс средних грузовых автомобилей в формате пикапов. Все это время производитель искал способ, который позволит вернуться в данную категорию.