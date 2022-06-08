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1 час назад

Новости автомира: В Россию пришла вьетнамская автокомпания VinFast

Газета.Ru

Вьетнамская компания VinFast получила в России патент на свой кроссовер VF 7. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

В Россию пришла вьетнамская автокомпания VinFast
Фото: VinFastVinFast

Автомобиль построен на новой электрической платформе. Внешний облик модели VF 7 разработал старший дизайнер General Motors Ли Чжэ Хун. Машина оснащается 300-сильным электромотором и системой полного привода. Запас хода составляет 500 км.

Фирма VinFast планирует начать продажи нового электромобиля VF7 в 2023 году. Появится ли модель на российском рынке пока неизвестно, так как получение патента само по себе не говорит о планах запустить автомобиль в продажу в РФ.

Ранее стало известно, что компания «АвтоВАЗ» начала собирать автомобили семейства Lada Granta в упрощенной версии.

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