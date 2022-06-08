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1 час назад

Новости автомира: Конкурент высмеял Tesla из-за глохнущих автомобилей

Lenta.ru

Американский автопроизводитель Ford, который хочет составить конкуренцию Tesla на рынке электромобилей, высмеял компанию, когда начал отгружать свой первый электропикап F-150 Lightning. Об этом сообщает Bloomberg.

Конкурент высмеял Tesla из-за глохнущих автомобилей
Фото:  Mike Blake / Reuters Mike Blake / Reuters

Одна из самых разрекламированных функций — двухсторонняя зарядка, когда машина может использоваться в качестве резервного генератора и питать другие электромобили либо частный дом. В первые пикапы положили переходники для Tesla. Автомобилисты предположили, что таким образом Ford «подкалывает» конкурента из-за глохнущих машин. Однако глава Ford Джим Фарли заверил подписчиков в Twitter, что это не троллинг.

Впрочем владельцам Tesla может и не понадобиться помощь в подзарядке. По оценкам BloombergNEF, автопроизводитель обладает второй по величине общедоступной зарядной сетью в США.

Ford F-150 Lightning представили в 2021 году. Основными конкурентами автомобиля называются Tesla Cybertruck и GMC Hummer. Задолго до начала продаж компания получила десятки тысяч заказов. Аналогичными функциями будут обладать и электрокары других автопроизводителей. Так, в марте 2022-го General Motors предложила использовать электромобили как накопители энергии. Электромобили Chevrolet Silverado и GMC Hummer EV с системой двунаправленной зарядки смогут заменить генераторы в случае отключения электричества в домах, а также других перебоев в энергоснабжении.

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