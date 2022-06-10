Может ли дешевая Lada обрушить рынок?

Стоимость автомобилей в автосалонах постепенно стабилизируется. Дилеры приступили к снижению цен на машины и введению скидок и акций.

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В апреле и мае цены на автомобили с пробегом начали стабилизироваться после скачка, который произошел в феврале. В апреле средняя стоимость упала на 16%, а в мае - еще на 12%. На данный момент наиболее востребованными транспортными средствами на вторичном рынке являются Lada Priora/Granta, Toyota Corolla. Но отразится ли на данном тренде появление упрощенных версий автомобилей АвтоВАЗа?

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Уже в июне отечественный производитель приступает к сборке упрощенных версий Granta, Vesta и Niva. Самые дешевые комплектации будут лишены некоторых опций - системы ABS, ESP, подушек и ЭРА-ГЛОНАСС. Автомобили не будут оснащаться электроприводом стеклоподъемников и электроусилителем руля. Известно, что несколько упрощенных комплектаций будут отличаться отсутствием определенных опций. Стоимость такой Lada Granta должна находиться в пределах 640 000 – 840 000 рублей.

Отмечается, что выпуск такой техники не будет ограничен по объемам, даже в условиях нехватки комплектующих. Меняющийся прайс на вторичном рынке объясняется нестабильным положением курса. Так, в марте автосалоны готовились к обвалу рубля, и в целях собственной выгоды начали переписывать актуальные прайс-листы. Но постепенно ситуация на валютном рынке сгладилась, а цены по-прежнему отмечаются высокие.

Сейчас во многих автосалонах начинают снижать стоимость транспортных средств на 100 000 – 150 000 рублей. Кроме того, дилеры постепенно вводят привычные акции и скидки для клиентов. Максимальная выгода предлагается при оформлении автомобиля в кредит. Такими действиями дилеры пытаются закрыть пустоту в продажах, которая наблюдалась в марте и апреле этого года.