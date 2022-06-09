«Услуга очень дорогая»: как быть при отказе в выдаче полиса ОСАГО

Страховые компании не имеют права отказать в выдаче полиса ОСАГО. Если организация пытается нарушить это правило, клиенту стоит добиваться ее наказания. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

По словам автоюриста Льва Воропаева, владельцам некоторых транспортных средств часто не хотят выдавать полисы ОСАГО.

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— Страдают мотоциклисты, водители «газелей», небольших грузовиков, которые пытаются приобрести во многих регионах полис ОСАГО. Страховые поступают так в связи с тем, что это убыточные категории транспортных средств. По ним страховое возмещение значительно по сравнению с теми деньгами, которые они собирают. Поэтому они правдами и неправдами пытаются отказывать в продаже таких полисов, — отметил эксперт.

Как отметил адвокат Сергей Радько, страховые компании также не хотят сотрудничать с иногородними автовладельцами. Это связано с опасениями относительно того, по какой территории будет ездить человек и где в случае аварии придется возмещать ущерб.

Таксистов страховые компании тоже считают проблемными клиентами, подчеркнул Радько.

— Для такси услуга ОСАГО очень дорогая: для автомобилей уровня Hyundai Solaris или Volkswagen Polo (самых бюджетных моделей) цена полиса перевалила за 60 тысяч рублей. Считается, что этот транспорт постоянно находится на линии и им управляют люди, которые либо не имеют навыков, либо получали удостоверение в других странах. Поэтому аварийность такси выше, вероятность наступления страхового случая — тоже, все свои риски страховщики закладывают в стоимость полиса ОСАГО. При этом далеко не все из них продают полисы компаниям такси, — рассказал адвокат.

В некоторых регионах создаются проблемы при продаже полиса даже самым обычным автовладельцам, если страховая компания считает ОСАГО в целом убыточным видом страхования, предупредил Воропаев. Это связано с наметившимся ростом стоимости запчастей, уточнил юрист.

По словам Радько, в некоторых случаях (например, при оформлении страховки мотоциклистом) страховые компании могут блокировать заявку прямо на сайте.

— Можно попробовать сделать страховку в интернете через соответствующие ресурсы. Но там страховщики все продумали и, как правило, при попытке застраховать ответственность владельца мотоцикла часто возникает сбой, программа перекидывает с сайта на сайт. Поэтому не так уж просто этот полис ОСАГО купить, нужно пробовать разные сайты, — посоветовал адвокат.

Кроме того, увеличить шансы на успех можно, посетив офис страховой компании и потребовав заключить договор под угрозой крупного штрафа от Центробанка, рекомендовал Радько. Воропаев также отметил, что в страховую стоит прийти с диктофоном и камерой, зафиксировать факт отказа по надуманной причине, а затем сообщить в Центробанк. Штраф для компании составит до 50 тысяч рублей, подчеркнул специалист.

По словам Воропаева, рынок страхования в 2022 году сильно изменился из-за подорожания запчастей. Клиентам стало не только сложнее получить полис, но и доказать свое право на возмещение ущерба.

— Если страховые раньше неактивно отказывали в ремонте транспортных средств по ОСАГО, то сейчас они просто чуть ли не насильно заставляют граждан брать денежные средства, а не направлять транспорт на ремонт. Что, соответственно, уменьшает убытки страховых компаний примерно в два раза. Для клиентов это невыгодно. Подавляющее большинство граждан вынуждено согласиться с теми возмещениями, которые предлагает страховая компания, — пояснил юрист.

Как отметил Радько, страховщики будут пытаться экономить, перекладывая проблемы на потерпевших: в частности, склоняя к подписанию дополнительных соглашений. В этих соглашениях может быть прописано все что угодно: отказ от претензий, согласие на увеличение сроков и стоимости ремонта и т. д., предупредил эксперт.

Однако нельзя сказать, что страхование транспортных средств стало невыгодным, уверен эксперт.

— Мы сейчас наблюдаем дефицит запчастей и рост цен, и для страховщиков есть повод говорить об убыточности ОСАГО. Хотя, по их собственным данным, средний размер выплаты составляет около 75 тысяч рублей — это при стоимости полиса 10–12 тысяч. А если сравнить с давнишним размером выплаты по «железу» (выплачивается, если автомобиль не подлежит восстановлению — прим. «ВМ»), которая была 125 тысяч рублей, то только потом эта сумма увеличилась до 400 тысяч. То есть нынешний размер ущерба по ОСАГО вписывается даже в прежние лимиты. Тем не менее нам продолжают говорить о необходимости поднимать тарифы, увеличивать коэффициенты и давать большую свободу в ценообразовании, — отметил эксперт.